Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü - Haberler

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Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

AA - Esin Işık - Politika
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Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in genel merkezdeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

AA / Esin Işık - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Mersin Adana Politika Haberler

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