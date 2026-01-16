Haberler

Bakan Uraloğlu: "Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık, yarın hizmete açılıyor"

Bakan Uraloğlu: 'Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık, yarın hizmete açılıyor'
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu’nun yarın açılacağını duyurarak, bu yolun bölgede ticari ve lojistik potansiyeli artıracağını vurguladı. Proje ile transit trafiği şehir dışına alınarak, şehir içi trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık. Bu kapsamda 12 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu ile 6,2 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplam 18,2 kilometrelik kesimi trafiğe açıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığını belirterek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı. Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergahların güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu'nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

"Transit trafiği şehir dışına alıyoruz"

Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımla birlikte Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına alarak hem şehir içi trafiği rahatlatıyor hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağlıyoruz" diye konuştu.

Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, "Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da bin 961 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun tamamının hayata geçmesiyle birlikte Aksaray'dan Ankara-Niğde Otoyolu'na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantının sağlanacağını belirterek, projenin tamamının hizmete girmesiyle ulaşım kalitesinin üst düzeye taşınacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
