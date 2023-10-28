Aksaray'da Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye geneli 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Aksaray'da da geniş çerçevede gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri araç ve şahısları didik didik arayarak sorgulama yapıyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye geneli 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Aksaray'da da geniş çerçevede gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Aksaray'da da geniş çerçevede yapılıyor. Belirli saat aralıklarıyla sabahtan gece yarısına kadar yapılacak olan uygulamalar çerçevesinde kent genelinde 18 ayrı noktada görev alan polis ekipleri tüm araç ve şahısları didik didik arayarak sorgulama yapıyor. Polis ekiplerinin uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldığı uygulama noktalarında tüm araçlar durduruluyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Güvenlik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin görev aldığı uygulamalar kent genelinde belirli aralıklarla devam ediyor. Şu ana kadar yapılan uygulama ve denetimlerde bazı aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, birçok da suç unsuru ele geçirildi. - AKSARAY