Aksaray'da seçimler yenilendi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.

İlçede oy kullanılan 9 sandıkta görevliler, oy sayımına başladı.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullandı. Burada da oy sayımına başlandı.