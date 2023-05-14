Aksaray'da oylar sandıkla buluşuyor

Aksaray'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile oyunu kullanmaya geldi.

Aksaray'da sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Aksaray'da il genelinde 971 sandıkta 295 bin 534 seçmen oy kullanacak.

"Çıkan sonuçların ülkemize, milletimize, hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'de saat 11.30'da Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde oy kullandı. Başkan Evren Dinçer Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG ile oyunu kullanmaya gelirken okul kapısında vatandaşlar tarafından karşılandı. Eşiyle birlikte araçtan inen Baykan Dinçer okuldaki vatandaş ve sandık görevlilerini ziyaret ederek sohbet ederken ardından oy kullanacağı sınıfa girerek oyunu kullandı. Oy kullanımının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Cumhurbaşkanımızın belirlenmesi ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için demokrasimizin bir gereği olarak bugün okulumuzda oylarımızı veriyoruz, verdik. Çıkan sonuçların ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir seçim dönemi kampanyası geçti. Aksaray ölçeğinde gerçekten partiler centilmence, birbirlerine saygı çerçevesinde adaylar yarıştı. Vaatlerini, sözlerini dile getirdiler, hemşerilerimizle kucaklaştılar. Gayet başarılı, güzel, suhuletle güzel bir seçim, oy verme süreci geçiriyoruz. İnşallah çıkan sonucunda ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TOGG ile oy kullanmaya gelen Başkan Dinçer anneler günün de kutladı

14 Mayıs tarihinin aynı zamanda Anneler günü, dünya çiftçiler ve eczacılık günü olduğunu belirten Başkan Dinçer, "Bu vesileyle de tüm eczacılarımızın, tüm çiftçilerimizin ve tüm şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. TOGG'umuzu bu hafta içinde aldık. Vatandaşlarımıza gösterdik. Ülkemizin ne aşamaya geldiğinin bir göstergesi olarak. TOGG ile vatandaşlarımızı buluşturduk. Bugünde oyumuzu kullanmak için TOGG aracımızla geldik. Aracımız gayet çok güzel, ülkemizi dünya liginde temsil edecek niteliğe sahip bir araç. İnşallah Aksaray'ımızda dünya ülkeleri, kalkınmış dünya ülkeleri içinde en güzel şekilde bu aracımızla temsil edilecek. Vatandaşlarımıza da çok güzel hizmet sunacak. Araç belediyemize ait. Mülkiyeti belediyemize ait. Ücreti mukabilinde satın aldık. Bundan sonra da belediyemize hizmet aracı olarak, makam aracı olarak kullanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Oylarını kullanan vatandaşlar ise seçimin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak herkesi oy kullanmaya davet etti. Aksaray'da huzurevinde bulunan yaşlılar ise Huzurevi Müdürlüğü personeli tarafından araçlarla oy kullanacakları okula getirilerek oyları kullandırıldı. Okul kapısında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u gören vatandaşlar ise araçla fotoğraf çektirdi. - AKSARAY