Haberler ›› Politika ›› Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.