Aksaray'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
KEMAL ONUR ATALAY
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele edilmesi kapsamında 28 Eylül Perşembe günü Adana yolunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında durdurulan bir tırın arka bölmesinde yabancı uyruklu 3 göçmen şahıs yakalandı. 3 kaçak göçmeni Türkiye'ye getiren organizatör H.Ş. (42) yakalanarak gözaltına alınırken, göçmen şahıslar hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi. Organizatör H.Ş. ise Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: ANKA / Politika