Aksaray'da 62 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da çeşitli suçlara karışan ve 1 ay içerisinde yakalanarak gözaltına alınan 2 bin 303 şüpheliden 62'si tutuklanarak cezaevine kondu.

Aksaray'da 1 ay içerisinde yaşanan bin 209 olayda gözaltına alınan 2 bin 303 şüpheliden 62'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü üyesi olmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, yağma, hırsızlık gibi çeşitli suçlar çerçevesinde yapılan tahkikatta polis ekipleri 1 ayda toplam 2 bin 303 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şehrin trafik alanında da çeşitli çalımalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini temin etmek ve trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla yaptığı uygulama ve denetimlerde toplam 38 bin 680 araç ve sürücüsünü kontrolden geçirdi. Kusuru görülen 8 bin 129 araç ve sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanırken, kusurlu bulunan 113 araç ise trafikten men edilerek kural ihlali yapan 43 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Desteği, duası ve sevgisi ile daima yanımızda olan vatandaşlarımızın güven ve huzuru için suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY