Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Aksakallar Konseyi TEKNOFEST KKTC Açılışında

Aksakallar Konseyi TEKNOFEST KKTC Açılışında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi, KKTC'de TEKNOFEST'in açılışına katıldı. KKTC'de yapılacak 17. toplantıda önemli kararlar alınacağı belirtildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın daimi istişare organı Aksakallar Konseyi, TEKNOFEST KKTC açılışına katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi, TEKNOFEST KKTC'nin açılışına katıldı. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak KKTC'deyiz. Bugün, TEKNOFEST KKTC açılışına katılarak programımızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TDT Aksakallılar Konseyi KKTC'de toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye bazı ülkeler, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan'da gerçekleştirdikleri zirvede KKTC'nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacaklarını açıklamış, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde elçilik açma kararı almıştı. Tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım atılmış, konseyin 17. toplantısının KKTC'de düzenlenmesine karar verilmişti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.