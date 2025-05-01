Aksakallar Konseyi TEKNOFEST KKTC Açılışında

Türk Devletleri Teşkilatı'nın daimi istişare organı Aksakallar Konseyi, TEKNOFEST KKTC açılışına katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi, TEKNOFEST KKTC'nin açılışına katıldı. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak KKTC'deyiz. Bugün, TEKNOFEST KKTC açılışına katılarak programımızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TDT Aksakallılar Konseyi KKTC'de toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye bazı ülkeler, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan'da gerçekleştirdikleri zirvede KKTC'nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacaklarını açıklamış, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde elçilik açma kararı almıştı. Tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım atılmış, konseyin 17. toplantısının KKTC'de düzenlenmesine karar verilmişti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak. - LEFKOŞA