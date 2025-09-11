Aksakal, 12 Eylül Darbesini Değerlendirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik yaşamımızda ağır yara açan 12 Eylül 1980 faşist darbesi, Türk milletinin köklü tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir." ifadesini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist güçlerin etkisi ve işbirlikçilerin desteğiyle gerçekleştirilen darbenin, hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına, binlerce insanın işkence görmesine, faili meçhul cinayetlerin yaşanmasına ve ülkenin siyasi ve ekonomik gelişiminin yıllarca geriye gitmesine yol açtığını belirtti.

"Demokratik yaşamımızda ağır yara açan 12 Eylül 1980 faşist darbesi, Türk milletinin köklü tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir." değerlendirmesinde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"12 Eylül faşist darbesinin 45'inci yılında milletimizin iradesini ortadan kaldıran işbirlikçi hainler Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere, tüm darbecileri ve yandaşlarını bir kez daha lanetliyor, bu vesileyle tam bağımsız Türkiye idealiyle vatanı ve milleti için darbecilere karşı canıyla direnen ve yaşamdan koparılan tüm yurttaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum."