Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile görüştü.

Görüşme öncesinde konuşan Akbaşoğlu, Fassino'nun Kapalı Maraş bölgesi konusunda AKPM raportörü görevinde olduğunu belirterek, "Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaşacağız." dedi.

Türkiye'nin her zaman barışın temsilcisi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Tarih bunun şahididir; hakikatler bunun şahididir; belgeler, bizzat halklar bunun şahididir. Dört asır boyunca Avrupa'nın göbeğinde, Balkanlarda, Bosna'da, Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar bunun şahididir. Filistin'de, Kudüs'te Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar bunun şahididir." diye konuştu.

Fassino'ya İstanbul'daki Darülaceze'yi ziyaret etmesini öneren Akbaşoğlu, din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden insanların orada huzur içinde yaşadığını, Türkiye'nin barışın temsilcisi olduğunun en güzel numunesinin orada görülebileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "KKTC, bağımsız ve egemen bir devlet olarak dünya devletler ve milletler sahnesinde yerini almıştır. Bu konuda kim olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alındığı, bireysel anlamda mülkiyet hakkının hem uluslararası hukuk nezdinde hem de KKTC iç mevzuatında net bir şekilde ele alındığı muhakkaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.