AKPM Raportörü Piero Fassino, CHP Meclis Grubu'nu ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda CHP Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, CHP İstanbul milletvekilleri Namık Tan ve Yunus Emre ile görüştü.

Görüşmede Namık Tan, Fassino'nun önemli bir konuda ve zor bir raporu kaleme alacağını, bu konuda ellerinden geldiğince kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Tan, "Raporun yapıcı bir katkıda bulunacağını umuyoruz. Süreç son derece kritik, zor bir sorun. Sürece raporunuzun objektif bir katkısının olmasını bekliyoruz. Tarafları dinleme yolunda epey bir çaba gösteriyorsunuz, bunu da takdirle karşılıyoruz." dedi.

Fassino da CHP'nin Kapalı Maraş bölgesi konusundaki görüşlerini dinlemek istediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.