AKP, turistik konutların günlük kiralanmasını düzenleyen kanun teklifini sunacak

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, turistik konutların günlük kiralanmasını düzenleyen kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Güler, ayrıca emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin de teklife ekleneceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, konutların turizm amaçlı günlük kiralanmasını düzenleyen kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Güler, "Gerek kapıda vize kapsamında gerekse doğrudan vizesiz ülkemize turizm amaçlı gelen turistlerin ülkemizde kalma süresi 90 gün. 90 günden fazla kalmak istiyorsa, burada ikamet izni alması gerekiyor. Bu 90 günü de düşünmek suretiyle 100 gün belirlenmiş durumda" dedi. Güler, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin de komisyon aşamasında önerge ile teklife ekleneceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Abdullah Güler, Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Teklifin yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 30 maddeden oluştuğunu belirten Güler, şu bilgileri verdi:

"Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi. Kanun teklifimizin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin olarak düzenlemeler, yeni düzenlemeler. Diğer 4 madde 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'na ilişkin düzenlememiz. 6 maddemiz 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin maddemiz. 4 maddemiz 7174 saylılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'a ilişkin düzenlememiz. 6 maddemiz de 7173 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a ilişkin düzenlememiz. Toplamda 30 madde halinde taslağımızı birazdan TBMM Başkanlığı'na ileteceğiz" dedi.

Güler, günlük günlük turistik kiralama yapılan evlere ilişkin getirilen düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

"Turizm sektöründe yeni bir alt kol haline geldi. Ülkemizde turizm sektöründe gösterdiği büyük ilerlemenin turistik konutların da dahil olduğu bir sistem ile artarak devam etmesi için, turizm politikasının belirleyicisi ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığımızın konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla bu teklifimizi hazırlamış bulunuyoruz. Buradaki ana teklifimizdeki madde, Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira ilişkisinin dışında yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisinde artı Turizm Bakanlığımızın vereceği belge ile bu faaliyet alanını düzenliyoruz. Kapsam dışında olanlara da Turizm Bakanlığımızın hem kendi memuriyetleri, kendi çalışanları açısından, hem de illerde valilik açısından ciddi denetleme getiriyoruz."

Güler, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda da değişiklik yaptıklarını dile getirerek, "Çevreye dair atık sistemleri, arıtma sistemleri ile beraber ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizm bölgelerinde hem atık sisteminin iyileştirilmesi hem de yeni yatırım yapılması, çevreye dair arıtma sistemlerinin inşası açısından Döner Sermaye Kanunu'nda değişiklik yaparak, bu yatırımların da desteklenmesi, yatırımların da bir an önce inşasının yapılması noktasında döner sermaye bütçesinin de kullanılmasını öngörüyoruz" dedi.

Güler, Kapadokya Alan Başkanlığı ile Turizm Tanıtımız ve Geliştirme Ajansı hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenmeleri de yeniden ele aldıklarını ifade ederek, "Bu iptal edilen karar karşısında, kanuni özellikleri taşıyan teklifimizi de bu kanun teklifimizin içinde yer almış oluyor" diye ekledi.

Güler, günü birlik, haftalık ve aylık kiralamaların kanun kapsamında olduğu bilgisini vererek, "Biliyorsunuz gerek kapıda vize kapsamında gerekse doğrudan vizesiz ülkemize turizm amaçlı gelen turistlerin ülkemizde kalma süresi 90 gün. 90 günden fazla kalmak istiyorsa, burada ikamet izni alması gerekiyor. Bu 90 günü de düşünmek suretiyle 100 gün belirlenmiş durumda" dedi.

EMEKLİLER DE TEKLİFTE YER ALACAK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, emeklilere 5 bin lira ödenmesi konusunda yapılacak düzenlemenin de bu kanun teklifine komisyonda bir önerge ile ekleneceğini belirtti. Güler, emeklilere 5 bin lira ödenmesinde çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı yapılmasının Anayasa'ya aykırı olup olmadığı yönündeki soruya "Muhalefet partilerinden de bu konuda itiraz olabilir. Anayasa Mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Nihayetinde özlük haklarına yönelik bir destektir, düzenlemedir. Farklı maaş durumları olabilir. Her bir çalışanın özlük hakları konusunda ve emeklilik konusunda farklı maaş türleri ve farklı ikramiye çeşitleri olabilir. Bu kapsamda değerlendirmekte fayda var" yanıtını verdi.