AKP standının yanında TOGG aracı sergileniyor

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara Kızılay'da, AKP Ankara İl Başkanlığı tarafından kurulan standın yanında TOGG aracı sergileniyor.

AKP Ankara İl Başkanlığı'nın Kızılay'da Kızılay Alışveriş Merkezi'nin önündeki seçim standının yanında, TOGG aracı sergileniyor. TOGG aracının etrafı şeritlerle çevrili. AKP Gençlik Kolları üyeleri ise vatandaşlara savunma sanayiinde üretilen yeni araçları anlatıyor.

Erdoğan, TOGG aracı ile ilgili; "Muhalefet ve kimi çevreler yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelerek TOGG'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş insanlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler" açıklamasını yapmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidar tarafından TOGG lansmanına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna katılmayacağını açıklamış ve "Bu davet şirket yönetimi tarafından gelseydi, seve seve katılır, seri üretim bandından inen ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ama Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi bir şova dönüştürme gayreti için" demişti.