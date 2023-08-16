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AKP'li Esenler Belediyesi Temizlik İşçileri İş Bıraktı

Politika Haberleri

AKP'li Esenler Belediyesi'nin temizlik işçileri düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bıraktı. Çalışanlar iş bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AKP'li Esenler Belediyesi'nin temizlik işçileri düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bıraktı. Çalışanlar iş bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AKP'li Esenler Belediyesi temizlik işçileri düşük ücretler nedeniyle iş bıraktı. Eylemlerini Twitter hesabından duyuran çalışanlar şunları söyledi:

"Esenler Belediyesi temizlik işçileri olarak eyleme kalkmış bulunmaktayız. Haklarımızı alamadığımızdan dolayı, kiraları ödeyemediğimizden dolayı. Hiçbir tane araba çıkmıyor. Maaşımıza zam yapılmıyor, maaşımız ödendiğinde ise yarısı vergiye gidiyor, bize hiç bir şey kalmıyor."

Kaynak: ANKA / Politika

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