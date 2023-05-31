AKP'li Berdibek, Meclis'te Bal İkram Etti; Fiyatına İlişkin Sorulara 'Artık Rakam Vermeyelim' Yanıtını Verdi

AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, TBMM’de kayıt işlemlerini yaptırırken Meclis personeli ve gazetecilere bölgesinin yöresel balı ve kavurmasını ikram etti. Berdibek, balın fiyatına ilişkin sorulara “Bu kaliteli baldır, artık rakam vermeyelim” yanıtını verdi.

AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, TBMM'de kayıt işlemlerini yaptırırken Meclis personeli ve gazetecilere bölgesinin yöresel balı ve kavurmasını ikram etti. Berdibek, balın fiyatına ilişkin sorulara "Bu kaliteli baldır, artık rakam vermeyelim" yanıtını verdi.

TBMM'de milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, kaydını yaptırdıktan sonra yanında getirdiği bölgesinin yöresel lezzetleri bal ve kavurmayı Meclis çalışanları ve gazetecilere ikram etti. Bingöl balı ve kavurmasını anlatan Berdibek, balın fiyatına ilişkin soru üzerine "Kilosu baldan bala değişir. Bu kaliteli baldır, artık rakam vermeyelim" dedi.