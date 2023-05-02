AKP kurucu üyesi engelli vatandaş: 'Adalet istediğim için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim'

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili Adayı Cevdet Akay seçim çalışması yaparken yanına gelen Halil Aysan isimli engelli vatandaş, AKP'nin kurucu üyelerinden olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için 10 ay hapis cezası aldığını belirterek hayatında ilk kez CHP'ye oy vereceğini söyledi. Aysan, "Kesinlikle Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyumu, adalet istediğim için vereceğim. Sadece adalet istiyorum. Karabük'te de CHP'ye vereceğim" dedi.

Cevdet Akay, bugün Esentepe Mahallesi'nde seçim çalışması yaparken AKP'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu belirten bir vatandaş yanına geldi. İsminin Halil Aysan olduğu söyleyen vatandaş, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için 10 ay hapis cezası aldığını anlattı ve "CHP'ye ilk defa oy vereceğim" diye konuştu. Halil Aysan, şunları söyledi:

"KESİNLİKLE KILIÇDAROĞLU'NA VERECEĞİM OYUMU, ADALET İSTEDİĞİM İÇİN VERECEĞİM"

"AKP kurucu üyelerinden bir vatandaşım. Bu yaşıma kadar AKP'ye oy vermiş bir insanım. AKP'den başka kimseye oy vermedim. Ama sadece yapmış olduğum bir eleştiri yüzünden hemen benim adıma dava açıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğim iddiasıyla hemen dava açıldı ve bana bir yıl hapis cezası verildi. O bir yıl, 10 aya düşürüldü, 10 ay hapis aldım. Kendim engelliyim, bir kolum yok. Engelli bir vatandaş olduğum halde 10 ay ertelemesiz hapis cezası aldım. Adalet istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum ben. Adalet istiyoruz ya. Yapmış olduğumuz eleştiri; yangınlarda, Muğla'da yangınlarda, 'Cumhurbaşkanımızın 13 tane uçağı var ama yangın söndürme uçağı yok ülkede' dediğimiz için hemen dava açıldı.

Ben, dinin kullanılmasını istemiyorum kesinlikle. Cumhurbaşkanımıza Müslüman olduğu için verdim, Müslüman olduğunu düşündüğüm için verdim ama dini kullandığını düşünüyorum, dini kullanmasını da istemiyorum. Hiçbir siyasetçinin dini kullanmasını kesinlikle istemiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye bastı, 'Yanlışlıkla bastım' dedi, özrünü de diledi. Ben, bir vatandaş olarak bu özrü kabul ediyorum. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyumu, adalet istediğim için vereceğim. Sadece adalet istiyorum. Karabük'te de CHP'ye vereceğim. Evet, hayatımda ilk defa oy vereceğim."