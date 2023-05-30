AKP İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

AKP listelerinden İstanbul milletvekili seçilen 33 kişi, İstanbul Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin'den aldı. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekillerine ülkemiz ve İstanbul'umuz için daha güzel hizmetler yapabilmek için gayretlerini sonuna kadar kullanacaklarına inandıklarını belirtti.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP listelerinden İstanbul milletvekili seçilen 40 vekilden 33'ü, bugün İstanbul Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin'den teslim aldı.

Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'den aday gösterilerek İstanbul'dan seçilen 33 milletvekili, bugün İstanbul Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan törene mazbatalarını teslim almak için katıldı. Törene, milletvekilleri ile birlikte AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ile teşkilat üyesi çok sayıda kişi ile İ İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, AKP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı katıldı.

NURİ KABATAPE: HER BİRİNE İNANIYORUZ Kİ DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPABİLMEK İÇİN GAYRETLERİNİ SONUNA KADAR KULLANACAKLAR

Törenin açılış konuşmasını yapan Seçkin, 28. Meclis Dönemi'nin Türkiye için iyi bir süreç içerisinde geçmesindi diledi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Başta il seçim kurulu başkanımız olmak üzere tüm İstanbul'daki ilçe seçim kurullarına, dünya demokrasi tarihinde ve bizim siyasi tarihimize, en güzel bir demokrasi şöleni havasında seçim geçirmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir seçimi daha geride bırakmış olduk. Hayırlı olsun milletimiz için, memleketimiz için. Millete, ülkesine, sevdalı insanların daha iyi hizmet edebilmek için girdikleri bu yarışta milletvekili olarak seçilen herkesi tebrik ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her birine inanıyoruz ki ülkemiz ve İstanbul'umuz için daha güzel hizmetler yapabilmek için gayretlerini sonuna kadar kullanacaklar" dedi.

33 MİLLETVEKİLİ, MAZBATALARINI İSTANBUJL İL SEÇİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN SEÇKİN'DEN ALDI

Daha sonra, AKP İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Müşerref Pervin Tuğba Durgut, Hulusi Şentürk, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Tuğba Işık Ercan, İsmail Erdem, Yahya Çelik, Behiye Eker, Serkan Bayram, Ümmü Gülşen Öztürk, Azmi Ekinci, Nurettin Alan, Halit Yerebakan, Rabia İlhan, Mustafa Demir, İsmail Emrah Karayel, Zafer Sırakaya, Büşra Paker, Sevan Sıvacıoğlu, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, Senanur Çelik, Cüneyt Yüksel, Halis Dalkılıç, Rümeysa Kadak, Halit Yerebakan, Oğuz Üçüncü, Şamil Ayrım, Seda Gören Bölük, Nilhan Ayan, Yıldız Konal Süslü, Şengül Karslı ve Yücel Arzen Hacıoğulları mazbatalarını, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin'den teslim aldı.