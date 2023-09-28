AKP Hükümeti Okullarda Ücretsiz Yemek Uygulamasını Kaldırdı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP hükümetinin okullarda çocuklara verilen ücretsiz yemeği kaldırdığını kaydederek, " Yaparsa değil bozarsa AK Parti bozar! 1.8 milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeğini 5 milyona çıkarmak yerine, 70 ildeki ücretsiz öğle yemeğini kaldırdılar. Çocuklarımıza yazık değil mi" dedi.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, okullarda ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Biz yıllardır yavrularımıza ücretsiz yemeği savunurken, bir lokma ekmeği çok görüyordunuz. Çabalarımız en azından okul öncesi için sonuç vermişti ve geçen sene 2. Yarı yılda okul öncesi eğitim alan çocuklarımıza ücretsiz öğle yemeği kararı çıkmıştı. Yani yaklaşık 19 milyon öğrenciden sadece 1,8 milyonunu kapsayan bir uygulama hayata geçmişti. Ancak yeni bakan, okulların açılmasına 3 gün kala yeni bir genelge gönderilerek bu uygulamanın yalnızca depremden etkilenen 11 il için devam edeceği bildirdi. Yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterirmiş, AKP ilk defa bir doğruyu eksik de olsa yapmıştı ama onu da yine yok etti."

İlgezdi, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 1.8 milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeği uygulamasının 5 milyon öğrenciye çıkacağını müjdelediğini kaydederek, "Yaparsa değil bozarsa AK Parti bozar! 1.8 milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeğini 5 milyona çıkarmak yerine, 70 ildeki ücretsiz öğle yemeğini kaldırdılar. Çocuklarımıza yazık değil mi" dedi.

"SARAY'IN MAL VE HİZMET ALIMINA YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL HARCANIRKEN 1,8 MİLYON ÇOCUĞUMUZA 1 ÖĞÜN ÇOK GÖRÜLÜYOR"

İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığının mutfak masrafı her yıl yüzde yüz oranında artıyor. Saray'ın 2022 yılında mutfak masraflarının da yer aldığı mal ve hizmet giderlerine yaklaşık 3 milyar TL harcanırken 1.8 milyon çocuğumuza 1 öğün çok görülüyor. Ejder meyveli smotiler saraya var, 1 öğün yemek çocuklarımıza yok. Binlerce danışman saraya var, 1 meyve çocuklarımıza yok. Binlerce araç saraya var, 1 bardak su çocuklarımıza yok. İsraf saraya var, temel ihtiyaç çocuklarımıza yok. İtibar için her türlü ödenek saraya var, bir lokma ekmek çocuklarımıza yok! Çocuklarımıza 1 öğün ücretsiz yemek verince mi batacak bu devlet. Yıllardır müteahhitlere, devlet garantili yollara verdiğinizin binde 1 bile değil bu oran.

"SAĞLIKLI, DENGELİ BESLENEMEYEN ÇOCUKLARIMIZIN VEBALİ ÜZERİNİZDEDİR"

Sağlık Bakanlığı'nın sabah kahvaltısı güçlü yapılmalı diye sosyal medyadan paylaştığı avokadolu kahvaltı tabağı yaklaşık 50 lira. Diğer ana öğünler de yaklaşık 50'şer lira. Böyle bir ortamda okul öncesinden öğle yemeğini kaldırmak, yeni nesillerin beslenme sorunlarını katlamaya yarar. Sağlıklı, dengeli beslenemeyen çocuklarımızın vebali üzerinizdedir. Kendinize hak gördüğünüzü, bu ülkenin evlatlarına çok görüyorsunuz."