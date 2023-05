AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan seçim öncesi açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT'de partisi adına yaptığı konuşmada, "Yüksek standartlı bir ekonominin sağlanabilmesinin yüksek standartlı bir demokrasinin tesis edilebilmesiyle mümkün olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün TRT'de partisi adına propaganda konuşması yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye'de seçmenlerin 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes'e destek verdiğini hatırlatarak, "( Türkiye ) 'Yeter, söz milletindir' sloganı etrafından bütünleşmiş ve tek parti yönetimini geride bırakmıştı. Böylece Türkiye'nin tek parti döneminde yaşamış olduğu zulümler, haksızlıklar ortadan kalmış, Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş, hızlı şekilde sağlanmıştı. 1950'nin 14 Mayıs'ından şimdi 2023'ün 14 Mayıs'ına geliyoruz. 73 yıllık süre içinde Türkiye, büyük mesafeler kat etti. Türkiye'ye hizmet eden milli siyaset anlayışının liderleri, rahmet ve şükran ile andığımız Menderes, Özal, Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kere daha hatırlıyoruz" diye konuştu.

" TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARI SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN OYLARI İLE AÇILACAK"

Numan Kurtulmuş, AKP'nin son 21 yılda Türkiye'ye sayısız eser kazandırdığını kaydederek, "14 Mayıs 2023, Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. 14 Mayıs 2023'te de Türkiye siyaseti bir dönüm noktası ile karşı karşıya kalacak ve Türkiye için bir milat olacak. Bu seçimle birlikte, Türkiye'nin hazırlamış ve bitirmiş olduğu bu altyapı üzerinde, Allah'ın izni ile Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar milletimizin oyları ile açılacaktır" dedi.

"GÜÇLÜ EKONOMİ ANLAYIŞI İLE IMF DAHİL DIŞARIYA BAĞIMLILIK ARASINDA TERCİH YAPILACAKTIR"

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin kimin cumhurbaşkanı ve milletvekili olacağının tespit edileceği seçim olmanın ötesinde olduğunu söyleyerek, "Bu seçim, istikrarlı ve etkin bir yönetim anlayışı ile yönetimde çok başlılık arasında tercih yapılacaktır. Bu seçim, yerli ve milli teknoloji hamlesine önem vermek ile teknolojide dışa bağımlılık arasında tercih yapılacaktır. Bu seçim, güçlü ekonomi anlayışı ile topyekün kalkınma ile küresel sistemin tefecileri dahil, IMF dahil dışarıya bağımlılık arasında tercih yapılacaktır" diye konuştu.

"YÜKSEK STANDARTLI BİR EKONOMİNİN SAĞLANABİLMESİNİN YÜKSEK STANDARTLI BİR DEMOKRASİNİN TESİS EDİLEBİLMESİYLE MÜMKÜN OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Kurtulmuş, Türkiye'de 'fiyat hareketliliği' yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz, bu süreçte tezgahı dağıttırmadık. Türkiye büyüdü, istihdam arttı, ihracat arttı. Sevgili vatandaşlarımız; çekilen sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için cansiperane bir şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyon ile mücadelenin bu anlamda birinci önceliğimiz olduğunun altını çizmek isterim. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak her türlü tedbiri aldığımızı, bundan sonra da almaya devam edeceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adımlar' ismini verdiğimiz seçim beyannamesinde, Türkiye'de 2023-2028 arasındaki dönemde her alanda atacağımız adımlar detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede, özellikle ekonomide yaşanan bu sıkıntıların geride kalmasını sağlamak için fevkalade önemli adımların atılacağını kamuoyu ile paylaştık. Ekonomide iki temel kuraldan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Bunlardan biri; Türkiye gelişecek, büyüyecek, uluslararası alanda rekabet edecek ama Türkiye ekonomisi her hal ve şart altında serbest pazar ekonomisinin koşulları içinde hareket edecek. Ayrıca Türkiye, bu süre içinde asla ve asla demokrasinden taviz vermeyecek. Yüksek standartlı bir ekonominin sağlanabilmesinin yüksek standartlı bir demokrasinin tesis edilebilmesiyle mümkün olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu iki temel unsur, Türkiye'nin güçlü ekonomisinin temel dayanaklarıdır."