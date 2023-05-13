AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan seçim öncesi açıklamalar

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasında; 'Kamuya girişlerde, mülakatı tamamen kaldıracağız, KPSS ile girişi esas alacağız. Bazıları, bu konuda bizi eleştiriyor. Madem mülakatı kaldıracaksınız, niye bu kadar beklediniz… Ben değerli vatandaşlarıma hatırlatmak isterim, Türkiye büyük bir badireden geçti ve 15 Temmuz'u yaşadı. FETÖ'cü yapıyı temizlemek için böyle davranmak zorundaydık. Bu tehdit kalktığı için mülakatı da gerek yok' diye konuştu.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasında; "Kamuya girişlerde, mülakatı tamamen kaldıracağız, KPSS ile girişi esas alacağız. Bazıları, bu konuda bizi eleştiriyor. Madem mülakatı kaldıracaksınız, niye bu kadar beklediniz… Ben değerli vatandaşlarıma hatırlatmak isterim, Türkiye büyük bir badireden geçti ve 15 Temmuz'u yaşadı. FETÖ'cü yapıyı temizlemek için böyle davranmak zorundaydık. Bu tehdit kalktığı için mülakatı da gerek yok" diye konuştu.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın seçimlere yönelik propaganda konuşması TRT'de bugün yayınlandı. Yıldırım, yurttaşlara şöyle seslendi:

"GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

"Değerli vatandaşlarım, en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Bu seçimde hem 28'inci dönem yasama Meclisi'ni seçeceğiz. Aynı zamanda beş yıl süre ile ülkemizi yönetecek Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olacağız. Yani önümüze iki tane sandık gelecek ve birinde milletvekilini diğerinde de Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olacağız. Sözlerimin başında yapılacak seçimlerin, ülkemiz için milletimiz için gençlerimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"GEÇEN 21 YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZİ, ÜÇ KAT BÜYÜTTÜK"

Değerli vatandaşlarım, seçimlerde adaylar bir süreden beri kampanyalarını sürdürüyorlar. Bu kampanyaları milletimiz, sizler, sessiz sedasız takip ediyorsunuz. Kafanızda fikrinizin oluşturuyorsunuz. Elbette sonunda karar verecek olan sizsiniz. Ben sadece bu kararınızı vermeden önce bazı hususları, Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin son 20 yılda yaptıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. 2000- 2001 krizi, sonrası bütün değerleri kaybetmiş, ekonomisi çökmüş, moraller yerle bir olmuş bir Türkiye'yi 3 Kasım 2002'de devraldık ve bugün itibariyle de ülkemizi 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetiyoruz. Geçen 21 yıl içerisinde ülkemizi, üç kat büyüttük. Milli gelirimizi 220 milyar dolardan 904 milyar dolara; kişi başı milli geliri 3200 dolardan 10 bin 600 dolar seviyesine yükselttik.

"HER İLE ÜNİVERSİTE YAPTIK. BAZI İLLERİMİZDE BİRDEN FAZLA VAR"

Alt yapıda Türkiye'yi; 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselttik. Yani yollarda; havayollarında, demiryollarında çığır açtık. Havayolunu halkın yolu yaptık. Akıl yolları ile internetle geniş bant erişimde Türkiye'yi, bir uçtan bir uca kapsama alanına aldık. Diğer taraftan eğitimde reform niteliğinde değişiklikler yaptık. Okul sayısını, derslik sayısını iki katından fazla; öğretmen sayısını 1 milyon 150 bin seviyesine çıkardık. Ülkemizin birçok yerinde artık tekli eğitim yapılıyor. Üniversiteye erişim, dünyada en zor ülkelerden biriydi. Bugün dünyada üniversiteye girişte en kolay ikinci ülke Türkiye oldu. Çünkü, üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardık. Her ile üniversite yaptık. Bazı illerimizde birden fazla var. Dünyanın her tarafından öğrenci, üniversitelerimize geliyor.

"YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ"

Dış politikada Türkiye'nin itibarını artıracak belli kararları aldık. Özellikle, Mavi Vatan'da 780 bin kilometre vatan toprağımızın her tarafında doğalgazı keşfettik. Karadeniz'de, Cudi Dağı'nda, Gabar Dağı'nda 100 milyar dolarlık bir petrol rezervini yeni bulduk. Onu hayata geçirdik. Büyük projeleri, Mega projeleri gerçekleştirdik. Baktığımız zaman, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren, İstanbul-İzmir Otoyolu daha birçok projeyi hayata geçirdik. 29 bin kilometre bölünmüş yollar, ülkemizin her tarafında donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz. Tam da bu noktada söyleyeceğim bir iki cümle var.

"MÜLAKATI TAMAMEN KALDIRACAĞIZ, KPSS İLE GİRİŞİ ESAS ALACAĞIZ"

Değerli vatandaşlarım; maalesef karşımızdaki Millet İttifakı adayı veya benim tabirimle menfaat ittifakı adayını, her ne hikmetse açıklandığı ilk günden beri terör örgütleri, PKK bölücü terör örgütü, FETÖ terör örgütü ve onun hamiliğini yapan, onu koruyan emperyal devletler, Batılı ülkeler maalesef ülkemizde seçimin bir tarafı, bir paydaşı haline geldiler ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleme kararı aldılar. Bu ülkemiz açısından, 20 yılda terörde elde ettiğimiz kazanımlar açısından fevkalade büyük bir tehlikedir. Bu hususu, vatandaşlarım ile paylaşmak istiyorum. Ülkemizin huzura ihtiyacı var, istikrara ihtiyacı var. Daha fazla büyümeye ihtiyacı var. Onun için terörün bir daha ülkemize girememesi esastır. Bu alanda, o bakımdan yapılacak seçim, hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın, terör konusunda, FETÖ kalkışma, darbe girişimi konusunda yaşadığı acıların hafızalarımızda taze olmasını, dolayısıyla bu hususu oy verirken dikkate alacaklarını inanıyorum. Gelecek beş yıl içerisinde yetkinin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AKP Milletvekillerine, Cumhur İttifakı milletvekillerine verilmesi halinde gerçekleştirecek önemli hedeflerimiz var. Yıllık yüzde 5.5 büyümeyi gerçekleştireceğiz. Milli gelirimizi 1.5 trilyon doların üzerine çıkaracağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi artıracağız, 10 bin 600 dolardan 16 bin dolar seviyesine çıkaracağız. Yine gelecek beş yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturacağız. Genç ve Aile Bankası kuracağız; bu banka vasıtası ile iş kurmak isteyen gençlerimize faizsiz, uzun vadeli krediler vereceğiz. Her ailede mutlaka bir çalışanın olmasını sağlamış olacağız. Kamuya girişlerde, mülakatı tamamen kaldıracağız, KPSS ile girişi esas alacağız. Bazıları, bu konuda bizi eleştiriyor. Madem mülakatı kaldıracaksınız, niye bu kadar beklediniz… Ben değerli vatandaşlarıma hatırlatmak isterim, Türkiye büyük bir badireden geçti ve 15 Temmuz'u yaşadı. FETÖ'cü yapıyı temizlemek için böyle davranmak zorundaydık. Bu tehdit kalktığı için mülakatı da gerek yok. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 21'inci yüzyıl Türkiye'nin, Türk dünyasının yüzyılı olacaktır diyorum. Bu duygular ile aziz milletimize sevgi ve saygılarımı iletiyor, 14 Mayıs Anneler Günü'nü de şimdiden tebrik ediyorum. 14 Mayıs'ta gözü yaşlı anneler, şehit annelerin ve şehitlerimizin ruhunu sızlatmayacak bir kararın verileceğine yürekten inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum."