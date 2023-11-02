AKP, evlenecek çiftlere geri ödemesiz kredi verilmesini içeren kanun teklifini sundu

AKP, evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sundu. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şartları tutan gençlerimize 150 bin liralık bir kredi verilecek. 2 yıl ödemesiz daha sonra da 4 yıl ödeme şartıyla hiçbir faiz olmaksızın bir kredi verilecek" dedi.

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, AKP Grubu tarafından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları söyledi:

"BU TEKLİFİN MERKEZİNDE BİZİ BİZ YAPAN KUTSAL SAYDIĞIMIZ AİLENİN KORUNMASI YATMAKTADIR"

"Bu teklifin merkezinde bizi biz yapan kutsal saydığımız ailenin korunması yatmaktadır. Toplum olmanın, devlet olmanın, bir ve beraber olmanın en temel tutkallarından biri olan aile kavramının içini boşaltmak için küresel bir kampanyayla karşı karşıyayız. Bu kampanyalar özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef almakta; her geçen gün dozu daha da artan bir tehdide dönmektedir. Fonun temel kaynağı ürettiğimiz doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinin bir kısmının fona aktarılmasıyla sağlanacaktır. Petrol, doğal gaz ve maden üretiminden elimize geçecek gelirlerin üretimimizi biz geleceğimiz ve zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu zenginlik arttıkça bir başka zenginliğimiz olan bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerimize verdiğimiz katkı da artacaktır. Bu sadece bugünün değil geleceğimizin garantisi olan çok kıymetli çok önemli bir tekliftir.

Fonun gelirleri temel hedefimiz petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelecek olan mevcut gelirlerin üzerinden yüzde 20'sinin aktarılması planlanmaktadır. Bunun dışında yine var olan fonlar veya yeni kurulacak olan fonlardan da yüzde 10'unun aktarılması da kanun teklifimizde yer almaktadır. En geç 6'şar aylık aralarla bu fonun kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığını kamuoyuyla paylaşılmasını da düzenleyen bir maddemiz de kanunda yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kanun teklifinde ihtiyaç duyulacak yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili bir yetkilendirilmesi de madde olarak yer almaktadır.

"ŞARTLARI TUTAN GENÇLERİMİZE 150 BİN LİRALIK BİR KREDİ VERİLECEK"

Projeyle gelen ihtiyaca göre yüzde 20'sinin aktarılmasıyla birlikte en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebilirim. Pilot il olarak deprem bölgesinden başlayacağız. Dijital olarak başvurularını yapacaklar. Bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendisi dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartların hepsi de yine dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 150 bin liralık bir kredi verilecek. 2 yıl ödemesiz daha sonra da 4 yıl ödeme şartıyla hiçbir faiz olmaksızın bir kredi verilecek.

İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir. O yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. Kanunun ilk maddesinde aslında hem evlilikler hem de gençlerin gelişimleri ve girişimleri diye özellikle belirtiyoruz. Pilot olarak hedefimizde ailenin temellerini daha sağlam kurabilmek için ilk öncelikli projelerimiz elbette evlilik ile ilgili olacak. Fonun kaynakları genişledikçe gençlerimizin gelişimlerine ve girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz.

"ŞU ANDA 4 İLİ KAPSAM İÇERİSİNE ALMAK NİYETİNDEYİZ, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, HATAY VE MALATYA"

Şu anda 4 ili kapsam içerisine almak niyetindeyiz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya. Gerekli görülürse 11 ilimizin ilçeleri de dahil edilebilecek. Güncellemeler yaş için de geçerli. Biz bir kriter koymuyoruz. İlin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek yönetim kurulu ona göre de esnetebilir. Hedefimizde yararlanılabilirliği en fazlaya çıkartmak var. O yüzden kanunda bir yaş sınırı da koymadık. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte gelen talepler değerlendirilecek. Eğer o illerde verilen destekler sonrasında fonda dağıtılabilecek bir kaynak olursa tabi ki kapsam çok hızlı şekilde genişletilecek. Hedefimiz bir an önce 81 ilde ki gençlerimizin hepsine ulaşmak."