AKP Elazığ milletvekili adayı Erol Keleş: 'Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım, buraya bakanlığı isteyeceğim'
Politika Haberleri
AKP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, seçim mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağını ve bakanlık isteyeceğini söyledi.
AKP Elazığ milletvekili adayı Erol Keleş, "Söz veriyorum. Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım, buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim" dedi.
AKP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, 3 Mayıs'ta; Keydanlılar Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Keleş, şunları söyledi:
"Burada güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı olarak; 5-0, biz Meclis'e gideceğiz. ve ben söz veriyorum. Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım; başım dik, alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim."
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023