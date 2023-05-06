AKP Elazığ milletvekili adayı Erol Keleş: 'Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım, buraya bakanlığı isteyeceğim'

AKP Elazığ milletvekili adayı Erol Keleş, "Söz veriyorum. Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım, buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim" dedi.

AKP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, 3 Mayıs'ta; Keydanlılar Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Keleş, şunları söyledi:

"Burada güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı olarak; 5-0, biz Meclis'e gideceğiz. ve ben söz veriyorum. Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacağım; başım dik, alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim."