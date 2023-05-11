Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş Açıklaması

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, "Seçime sayılı günler kala provokatif bazı olayların yaşandığını fark etmekteyiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alanların oyununa gelmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oy kullanacak. Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, seçime sayılı günlerin kaldığı bu süreçte bazı provokatif olayların yaşandığını belirtti. Birlik ve beraberliği hedef alanların oyununa gelmeyeceklerini dile getiren Ateş, parti genel başkanlarının ortamdaki gerginliği düşürmeye yönelik mesajlar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Akil Gençler Platformu adına gençlere çağrıda bulunan Ateş, "seçim sonuçları ne olursa olsun birlik ve beraberliğe sahip çıkılmalıdır" dedi.

"Ortamdaki gerginliğin düşürülmesine yönelik mesajlar verilmelidir"

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, ortamdaki gerginliğin düşürülmesi gereken mesajlar verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda siyasi parti genel başkanlarına büyük iş düştüğünü ifade eden Ateş, "Seçime sayılı günler kala provokatif bazı olayların yaşandığını fark etmekteyiz. Birileri belli ki ülkemizin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek istemektedirler. Bu konuda kirli bazı ellerin devreye girdiğini görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alanların oyununa gelmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılacağız. Seçimlerin kardeşliğimize zeval getirmeyecek şekilde geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda siyasi parti genel başkanlarına büyük iş düşmektedir. Seçime sayılı günlerin kaldığı şu süreçte ortamdaki gerginliğin düşürülmesine yönelik mesajlar verilmelidir" şeklinde konuştu.

"Seçimler, demokrasinin bayramlarıdır"

Seçim sonuçları ne olursa olsun birlik ve beraberliğe sahip çıkılması gerektiğini aktaran Ateş sözlerine şöyle devam etti:

"Akil Gençler olarak tüm gençlere açık çağrımızdır. Seçim sonuçları ne olursa olsun milletin iradesine saygı duyulup, yeni süreç için elimizi taşın altına koyacağız ve mücadelemize devam edeceğiz. Seçimler, demokrasinin bayramlarıdır. Bayramlar, uzlaşmanın, birlikte hareket etmenin, dargınlık ve kırgınlıkların son bulduğu zamanlardır. Dolayısıyla, seçim sonuçları ne olursa olsun birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlara vesile olmasını şimdiden diliyorum. Kazanan 85 milyon vatandaşımız, kazanan ülkemiz ve kazanan birlik, beraberliğimiz olsun." - ESKİŞEHİR