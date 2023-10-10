Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Taşçılar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Taşçılar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalleye kazandırılan hizmetleri inceledi. Başkan Dutlulu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek hizmetlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Taşçılar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem merkezde hem kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Taşçılar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan hizmetleri inceledi. Başkan Dutlulu'ya ziyaretlerde CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu ve kırsal mahalle muhtarları da eşlik etti.

Başkan Dutlulu, buradaki buluşmasında vatandaşların istek ve taleplerini de dinlerken Taşçılar mahalle muhtarı Ömer Uslu eşliğinde mahalleye kazandırılan hayır yeri, aşevi, fırın, çeşme, parke taş çalışması ve diğer hizmetleri inceledi.

"HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET EDİYORUZ"

Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kendilerini misafir eden Taşçılar Mahallesi halkına teşekkür ederken, Akhisar'da merkez ve kırsal olarak tüm mahallelere eşit şekilde, ihtiyaç duyulan isteklere göre hizmet götürdüklerini belirtti. Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda hayır yeri, aşevi, fırın, parke taş çalışması, cami çatısı onarımı, arazi yolları ve çeşme yapımı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, mahalle sakinlerinin diğer taleplerini de alarak hizmetlerinin aralıksız süreceğini söyledi.