Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısında Kur'an Kursu Tahsisine Red

Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında, bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsisine ilişkin teklif, CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, teklifin komisyonda reddedildiğini aktardı ve teklifin oylamaya sunulmasıyla meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildiğini belirtti.

Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında "Bazı taşınmazların Kur'an kursu yapılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsisine" ilişkin teklif, CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Belediyenin açıklamasına göre, meclisin temmuz ayı birinci toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, ilçede Kur'an kursu yapılması için mülkiyeti kamudaki bazı taşınmazların İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin teklif de görüşüldü.

Görüşme sırasında meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP ve HDP'li bazı meclis üyeleri, söz konusu bölgelere yakın cami lojmanı ve Kur'an kursu binası olduğunu savunarak, alternatif yerler belirlenmesi için ek süre istedi.

Başkan Gültak ise Kur-an kursları için ödeneğin hazır olduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet üzerinden bütçe aktardı. İmarı hazır, inşaat ruhsatı verilebilecek, bizim hiç projemizin olmadığı bir arazi bulma şansımız yok. Dolayısıyla ek süreye gerek yok." ifadesini kullandı.

Teklifin komisyonda oy çokluğuyla reddedildiğini aktaran Gültak, teklifi bu kez idareden geldiği gibi oylamaya sundu.

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla teklif reddedildi.