Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'borçlanma talebi' reddedildi

Akdeniz Belediye Meclisi'nin CHP, HDP ve bağımsız üyelerinin oyçokluğu kararıyla, Başkan Mustafa Gültak'ın ilçeye bağlı mahallelere yönelik her türlü altyapı hizmetleri, ayrıca sıcak asfalt üretiminde kullanılmak üzere bitüm alınması için talep ettiği 20 milyon TL borçlanma talebi reddedildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk birleşim toplantısı, bir önceki birleşim tutanak özetinin okunup oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Başkanlık makamınca tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Akdeniz Belediyesi arasında yapılacak olan 'kardeşlik' anlaşmasıyla ilgili protokol hazırlama ve sözleşme imzalama konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi yeniden görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama ve tartışmaların ardından söz konusu teklif, CHP ve HDP'li üyelerin oy çokluğu ile yeniden reddedildi.

Hizmetler için istenen 20 milyon TL borçlanma talebi de reddedildi

Mecliste, sıcak asfalt üretiminde kullanılmak üzere sıcak bitüm alınması, yeni yollar açılması, altyapı çalışmaları, yol ve sokaklarda asfalt kaplama, yama ve benzeri iş ve hizmetler için İller Bankası veya diğer bankalardan talep edilen 20 milyon TL'lik teminat mektubu için Başkan Gültak'a yetki verilmesine ilişkin önerge de görüşüldü. CHP, HDP ve bağımsız meclis üyelerinin 'ret oyu' vermesi nedeniyle önerge, komisyonlardan geldiği gibi oy çokluğu ile reddedildi.

"Akdeniz'e hizmet için borçlanma istiyorum, kendim veya ailem için değil"

Borçlanmaya ilişkin önergenin reddi üzerine açıklama yapan Başkan Gültak, borçlanma yetkisini kendisi veya ailesine istemediğinin altını çizerek, "Türkiye'de hemen her belediye borçlanma istiyor. Biz Büyükşehir Belediyesine de borçlanma yetkisi verdik. Biz de Akdeniz'e hizmet üretmek için borçlanma yetkisi istiyoruz. Akdeniz'de yaşayan insanların asfalta, kaldırıma ve yola ihtiyacı var" dedi.

"İktidarın belediyesi, dünya kadar para geliyor algısı doğru değil"

Başkan Gültak, Mersin'de en yüksek maaş veren belediyelerin de başında geldiklerini kaydederek, şöyle konuştu; "Sadece asgari ücrete gelen oranda ve memur maaşlarına yapılacak oranda maaş artışı yaptığımız andan itibaren 11 ila 12 milyon TL net maaş ödeme noktasına geliyoruz. Geçen ay bize Ankara'dan 7,8 milyon TL geldi. Dışarıda oluşturulan 'Gültak iktidarın belediyesi, dünya kadar para geliyor' gibi algı ve iddialar doğru değil. Bu belediyeyi hep birlikte yönetmek zorundayız."

"Borç yükünü ben oluşturmadım, çözümden yanayım"

Belediye çalışanlarının maaşını ve hizmet veren yüklenici firmaların alacaklarını da düzenli olarak ödemek istediklerini dile getiren Gültak, "Vatandaşlarımıza da ya asfaltı ve kaldırımı götüreceğiz ya da neden götüremediğimizi anlatacağız. Bu borç yükünü ben oluşturmadım. Benim dönemimde ne kadar borç olduğu belli. Ben çözüm arıyorum, çözümden yanayım. İşçimin, memurumun maaşını vermek istiyorum. Yüklenici firmalarla hizmeti sürdüreceğiz, vatandaşa asfalt-kaldırım hizmeti götürmek zorundayız. Farklı öneriniz varsa ona da açığım, gelin birlikte bir metot bulalım" ifadelerini kullandı.

Belediyede yapılan atama ve görevlendirmelerle ilgili meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin meclise sunulan önergenin komisyonlara oybirliği ile havalesinden sonra toplantı sona erdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Politika