Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Terör Saldırısını Kınadı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını kınayarak, devlet ve millet olarak verilen mücadele sayesinde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişimin başarılı olamayacağını belirtti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını kınayarak, "Devlet ve millet olarak uzun yıllardır verdiğimiz mücadele sayesinde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır" dedi.

Akdeniz Belediye Meclis Toplantısında konuşan Başkan Gültak, hafta sonunda gerçekleşen terör saldırısına kahramanca karşılık verirken yaralanan güvenlik güçlerine şifa diledi. "Bu ve benzeri hain eylem ve saldırılar terör örgütünün son çırpınışlarıdır" diyen Başkan Gültak, "Hiçbir terör örgütü, ülkemizin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyecektir. Milletimizin geleceğine, huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır, bundan sonra da ulaşamayacaklardır. Çünkü milletimiz teröre asla teslim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diye konuştu.

"Türkiye, hiçbir terör örgütüne asla teslim olmadı, asla da olmayacak"

Sözlerini, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü, arkasındaki karanlık güçleri bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" şeklinde sürdüren Başkan Gültak; "Devlet ve millet olarak uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis edilen huzur, barış ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Türkiye, adı ne olursa olsun teröre ve teröriste hiçbir zaman teslim olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Milletimiz ve devletimiz, hain ve karanlık odaklara fırsat vermeyecek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN