Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mesudiye Mahallesi semt pazarını ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in merkez ilçesinde bulunan Mesudiye Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet etti. Gültak, halkın içinde olmanın önemine vurgu yaparak, talepleri dinledi ve sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Mesudiye Mahallesi semt pazarını ziyaret eden Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, alışverişe çıkan vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet etti, taleplerini dinledi. Akdeniz'de 4 buçuk yıl geride bıraktıklarını belirten Gültak, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep sokaklarda, halkımızın yanında olduk. Bundan sonra da halkın içinde olacağız. Çünkü biz, insanlarımızla birlikte olunca, onları dinleyip sorunlarını çözünce mutlu oluyoruz" dedi.

Başkan Gültak, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Mesudiye Mahallesi'nde açılan semt pazarını gezen Gültak, her yaştan vatandaşla sohbet edip, isteklerini dinledi. Pazarcı esnafına bol ve hayırlı kazançlar dileyen Gültak, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Sıcak ve samimi geçen ziyarette Gültak, etrafını saran vatandaşlarla tek tek sohbet etti, hal hatırlarını sorarak isteklerini dinledi, birlikte fotoğraf çekmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Bir tatlıcının tezgahına da geçen Gültak, alışverişe gelen vatandaşlara bir tepsi dolusu tatlıyı ikram etti. Alışverişten dönen ve isminin Ayşe olduğunu söyleyen yaşlı bir teyze ile de oturduğu bankta sohbet eden Gültak, yorulduğu için dinlenmek amacıyla banka oturan, aldığı meyve ve sebzeleri taşımakta güçlük çeken teyzenin evine bırakılması için Zabıta Müdürüne araç ayarlanması talimatını verdi.

"Vatandaşlarımız sorununu, başkana birebir iletebiliyor"

Mahalleyi ve semt pazarını ziyareti nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür eden Mesudiye Mahallesi Muhtarı Osman Kütük, "Başkanımızı mahallemizde görmekten çok mutlu olduk. Çünkü bu tür ziyaretler hem vatandaşlarımızın belediye başkanını yakından görüp tanımaları hem de talep şikayet veya sorunlarını başkanımıza birebir iletmeleri için bir fırsattır. Her zaman halkın içinde olan Başkanımız Gültak'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Makamda oturmadık, hep halkın arasında olduk"

Başkan Gültak ise "Seçildiğimiz günden beri hep sokaklardayız, kadın, erkek, genç yaşlı halkımızla hep yan yanayız. Esnaflarımızı da yalnız bırakmıyor, onları da ziyaret edip dinliyoruz. Akdeniz'de 4 buçuk yıllık görev süremiz geride kaldı. Makamda oturduğumuz günlerin sayısı çok az, genelde sokaktayız. Bir yandan yaptığımız işleri bürokratlarımızla birlikte takip ediyor, eksik olan yönlerini not alıp hızlıca düzelmesini sağlıyoruz. İlk günden beri halkımızın içinde olduk. Bundan sonra da halkın içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, insanlarımızla birlikte olunca, onları dinleyip sorunlarını da çözünce mutlu oluyoruz. Halkımızın mutluluğu da bizleri daha çok çalışmaya, hizmet vermeye teşvik ediyor" diye konuştu. - MERSİN