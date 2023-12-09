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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kiremithane Mahallesi Semt Pazarını Ziyaret Etti

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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kiremithane Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ziyarette bulundu. Başkan Gültak, pazar sokağını da gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kiremithane Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ziyarette bulundu. Başkan Gültak, ayrıca yakın zamanda Fen İşleri Müdürleri ekiplerince tamamen yenilenen pazar sokağını da gezdi.

Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen ve Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur ile birlikte mahallede kurulan semt pazarında esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, vatandaşlara geri dönüşümü mümkün alışveriş çantası da hediye etti.

2024 yılı için destek talebi

Mahalle sakinlerine geri dönüşümü mümkün pazar çantalarından hediye ederek, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, Akdeniz'de hizmet ve projelerin devam etmesi, ayrıca kentte sağlanan barış, kardeşlik ve huzur ikliminin sürmesi için 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Kiremithane sakinleri ise hem mahalleye sunulan hizmetler hem de yıllardır alışverişlerini yaptıkları semt pazarının kurulduğu sokağın, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa bir süre öne baştan sona yenilenmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirip Başkan Gültak'a teşekkür etti. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ayrıca ilçe genelinde asfalt, yol, kaldırım gibi üstyapı ihtiyacı olan mahalle kalmayıncaya dek hizmetlerin aralıksız süreceğinin altını çizdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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