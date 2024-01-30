Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasında konuştu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'rotamız gençlik' sloganıyla ilçeye bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde organize edilen gençlik buluşmasına katıldı.

Buluşmada salonu dolduran gençlere hitap eden Başkan Gültak, "Göreve geldiğimizde Akdeniz, üzerinde kara bulutların olduğu, gençlerin ve kadınların hayal kuramadığı, yarınla ilgili kaygılarının olduğu, eğitimden sağlığa, güvenlikten birçok alanda 'Acaba yarın hangi sorunu yaşarım?' dedikleri bir ilçeydi maalesef. Ben, birçok mahalleyi ve evi ziyaret ettim, özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin çok ihmal edildiğini gördüm. Bu nedenle seçildikten sonra birçok projeye imza attık ama bu projelerin başında özellikle kadınlar ve gençlere yönelik hizmet ve projeler geldi" dedi.

"Barış, huzur, kardeşlik ortamı sürecek, hizmet devam edecek"

Konuşmasını, "Peki tüm bu hizmetler neden daha önce yoktu? Neden bu belediyenin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan bir etüt merkezi yoktu. veya Akdeniz'de gençlerin gidebileceği alanlar niçin yoktu? Neden sınavlara hazırlanan gençler için motivasyon gezileri yapılmıyordu?" sorularıyla sürdüren Başkan Gültak; "Bütün bunların sebep ve sonuçlarını düşünmek ve değerlendirmek siz gençlerimize aittir. Yıkılmak üzere olan eski tıp fakültesi binasını tadilattan geçirip yine gençlerimiz için meslek ve beceri kazandıkları bir eğitim merkezine dönüştürdük" diye konuştu.

"Barış ve kardeşlik iklimi 31 Mart'tan sonra da devam edecek"

Başkan Gültak, Akdeniz'in birçok mahallesinde kültür ve sanat evleri açarak binlerce kadına meslek ve beceri kazandırdıklarını kaydederek, "Kimi kadınlar kendi işyerini açtı, kimisi de işyerini büyütüp bugün ailesinin geçimine ciddi katkı sağlıyor. Yüzlerce kadın da kurslara katılarak okuma ve yazmayı öğrenip hayata ve geleceğe daha özgüvenle bakmaya başladı. Akdenizli kadınlar, ücretsiz servislerle ülkemizin en güzel kentlerine yapılan günübirlik tarihi ve kültürel gezilere katılıyor. Gençlerimiz ise bir yandan üniversite sınavına hazırlanırken, bazı gençlerimiz ise uzmanlar gözetiminde aldıkları kurslarla iş sahibi olup mesleğe atılıyor, istihdama katılıyor. Biz göreve geldikten sonra öncelikle Akdeniz'de artık huzur, barış, kardeşlik ve güven ortamının hakim olmasını sağladık. 31 Mart'tan sonra da barış ve huzur ikliminin süreceğine, Cumhur İttifakı adayının halkımızın büyük desteği ile yeniden göreve geleceğine gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN