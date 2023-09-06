Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Zabıta Birimini Güçlendirdiklerini Söyledi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldiklerinde zabıta biriminin eksikliklerle dolu olduğunu belirterek, tüm eksikleri giderip zabıtanın güçlü ve etkin bir hale getirildiğini söyledi. Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 197'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Gültak, zabıtanın halk ile belediye arasında bir köprü olduğunu ve önemli bir birim olduğunu vurguladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve geldiklerinde zabıta biriminin her yönüyle zayıf olduğunu belirterek, "Birimin makam, araç, motosiklet ve daha birçok eksiği vardı. Fakat bizim dönemimizde tüm eksikleri giderip zabıtamızı her yönüyle güçlü ve etkin bir hale getirdik" dedi.

Gültak, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 197'inci yıldönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak ile Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürü Alim Sevim de katıldı.

Programda konuşan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Akdeniz Zabıtası, belediyemizin aynası, halk ile belediye arasında bir köprüdür. Halk, zabıtaya bakarak belediyeye puan verir. Halkın sürekli içinde olan bir müdürlüğüz. Dolayısıyla zabıta, gerçekten önemli bir birimdir. Başkanımız da daima arkamızda duruyor ve desteğini veriyor. Belediyemizin kıt imkanlarına rağmen başkanımızdan aldığımız bu güç ve destekle denetimlerimizi gerçekleştiriyor, halkımıza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zabıtamızın tüm eksiklerini giderip güçlü bir birim haline getirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da halkın huzuru, sağlığı ve esenliği için çalışan zabıta teşkilatının zor ve zahmetli bir hizmet verdiğini kaydetti. "Bu meslekte yük ağır, stres büyük" diyen Gültak, "Biz göreve geldiğimizde zabıta biriminin kadrosu zayıftı. Makam, araç ve motosiklet eksiği vardı. Fakat bizim dönemimizde tüm eksikleri giderdik ve zabıtamızı her yönüyle güçlü bir hale getirdik. Akdeniz zabıtamız, diğer belediyelerle koordineli bir şekilde çalışıyor ve Türkiye'de ses getiren güzel işler, etkili hizmetler yapıyor. Müdürümüz Ufuk Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm personelimin daima yanındayım, çünkü biz bir ekibiz"

Sözlerini, "Akdeniz'de iyi şeyler yaptık. Barışı, kardeşliği sağladık. Akdeniz'in sokaklarında muhabbet var, rahat rahat gezebilirsiniz" şeklinde sürdüren Gültak; "Akdeniz'e hizmet, proje ve yatırım getirdik. 25 yıl sonra Mersin merkezde kentsel dönüşüm projeleri bitti. Bunlar önemli projeler, basit işler değil. Spor tesisleri açtık, kadınlar ve gençlerimiz için projelere imza attık. ve biz bir ekibiz. Çünkü bir belediye başkanı tek başına bir şey değildir. Başkan yardımcıları, müdürleri, şefleri, çavuşları vesaire çok önemli. Ekip ne kadar koordineli çalışırsa oradan verim elde edilir. Ben de sürekli ekiplerimizin yanındayım. Buradan da tabi sinerji ortaya çıkıyor ve bu da Akdeniz'e yansıyor. Tüm zabıta kardeşlerimin haftasını kutluyorum, ailenizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN