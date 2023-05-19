Akdağ: 28 Mayıs ile yüzüncü yılın adımları atılacak

Eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Erzurum'da muhtarlar bir araya geldi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile birlikte muhtarlarla buluşan Prof. Dr. Recep Akdağ, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde başarı ile çıktıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız açık ara fark ile seçimi önde kapatmıştır. Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu aldık. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin için ikinci turunda halkımız Cumhurbaşkanımıza çok daha fazla destek vererek, tercihini güvenden yana yapacaktır. Erzurumlu hemşerilerimizin de 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy vereceğine inanıyoruz. İkinci turda Erzurum'da olduğu gibi Türkiye genelinde de oyumuz artacak. Bizlerde hızımızı kesmeden 28 Mayıs için çalışacağız. "dedi.

Muhtarların demokrasi ve katılımcılık noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akdağ, "Muhtarlarımız vatandaşın istek ve taleplerini birinci elden alan, bilen ve gören bir özelliğe sahipler. Ak Parti olarak onları her zaman önemsedik ve fırsat buldukça bir araya geliyoruz. İnşallah hep birlikte 28 Mayıs'tan sonra da ülkemizin güzel günlerini hep birlikte yaşatacağız. Milletimiz kendini aldatan ve bunu huy haline getirenlere asla geçit vermeyecektir. Ak Parti kadroları ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı ile belirledikleri yol haritasıyla yüzüncü yılın adımlarını atacaktır. Biz buna inanıyoruz. Milletimiz hizmet ve eser siyasetini çok iyi bilmektedir." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023