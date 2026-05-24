Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mayıs 2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."