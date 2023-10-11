Akbelen Ormanı'nın maden işletme ruhsatı için dava başladı

ESMA TURAN

Akbelen Ormanı'nın maden işletmeciliğine tahsisi ve maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan dava bugün Muğla İdare Mahkemesi'nde başladı. Köylüler adliye önünde açıklama yaptı. İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, "Bugünkü dava son derece önemli. Bu direniş yaşamı savunma ve koruma mücadelesidir" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de YK Enerji'nin kömür madenine karşı Akbelen Ormanı'nı koruyan bölge halkının ve çevrecilerin mücadelesi sürerken; 'ormanın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali' için açılan davaların duruşması da bugün Muğla İdare Mahkemesi'nde yapılıyor.

Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları da Akbelen Ormanı'nda yeni nöbet alanından saat 08.00'de mahkemeye doğru yürüyüş başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü önüne gelen vatandaşlar burada "Akbelen için adalet" sloganları attı. Daha sonra mahkeme önünde toplanan bölge halkı ve yaşam savunucuları basın açıklaması yaptı.

AVUKAT CANGI: AKBELEN ORMANININ 4'TE 3'Ü YOK EDİLDİ

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, şunları söyledi:

"Bugün iki tane davamızın duruşması olacak. Bir tanesi 2021 yılında biten maden işletme ruhsatı ve izninin 2041'e kadar uzatılmasının iptali davası bir diğeri de 28 Kasım 2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın YK Enerji'ye Akbelen Ormanını linyit madeni için tahsisi izninin iptali davası. Bu dava dosyasına hiçbir bilgi gelmeden, yerel mahkemeden ve bizlerden gizlenerek 20 Aralık 2021'de sona eren orman tahsis izni, gizli gizli 2031'e uzatılmış. Ona dayanarak 24 Temmuz'da jandarmanın korumasında orman idaresi adeta YK Enerji'nin taşeron şirketiymiş gibi ormana girdi. 6 gün içerisinde hiçbir kural tanımadan Akbelen Ormanı'nın 4'te 3'ü yok edildi. Ağaçların kesilmesinden sonra alanın maden ocağı haline getirilmesine dair hazırlıklar hızla devam ettirildi. Önce saha jiletli tel örgülerle çevrildi. Ardından baktılar ki nöbet alanı dağılmazsa orada rahat çalışamayacaklar nöbet alanı dağıtıldı. Ormanı yok eden orman idaresi bizim arkadaşlarımızı, nöbet alanını ormana zarar veriyor diyerek özel mülkten tahliye etti. Hiçbir kural tanınmıyor. Bugünkü dava son derece önemli. Bu direniş yaşamı savunma ve koruma mücadelesidir.

İKİZKÖYLÜ NEJLA IŞIK: "SULARIMIZI KURUTTUNUZ, BİZİ KANSER ETTİNİZ"

İkizköylü Nejla Işık ise şöyle konuştu:

"İkizköylüler olarak 4 senedir Akbelen için topraklarımız, ormanlarımız için bir mücadele başlattık. 2,5 yıl olmak üzere nöbetimizi başlattık. 25 Temmuz'dan sonra Akbelen Ormanı'na hukuksuzca girildi henüz davamız bitmemişti. Akbelen Ormanı 6 günde katledildi. Yetmedi 12 Eylül'de nöbet alanımız basıldı. Bütün eşyalarımıza el konuldu. Zannettiler ki orayı kapatırsak bu mücadeleyi bitiririz. Vazgeçmedik tekrar nöbet alanı kurduk tamda tarım alanımızın zeytin ağaçlarımızın içerisinde kurduk. 4 senedir mücadele ettiğimiz toprağımızda halen daha nöbetimize devam ediyoruz. Akbelen Ormanı madene tahsis edildi. Satıldı orman tarafından ve biz 2,5 yıldır orada nöbet tuttuk. 'Hayır' diyoruz. Orman karakol olarak değil orman olarak kalmalı. Ormanlar nehirler kömüre feda edilmez. 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşadık, artık yeter diyoruz. Sularımızı kuruttunuz, bizleri kanser ettiniz, ürettiklerimizden verim alamıyoruz. Sözün özü suyumuz, havamız ve toprağımız için buradayız. Bu mücadele devam edecek. Çok önemli duruşmamız var."