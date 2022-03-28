Akbaşoğlu: "Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)