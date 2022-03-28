Akbaşoğlu: "Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı" - Haberler

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Akbaşoğlu: "Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı"

AA - İhsan Can - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)

Akbaşoğlu: Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı

Akbaşoğlu: Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı

Akbaşoğlu: Yirmi yıllık AK Parti iktidarında Asya ve Avrupa tam dört kez birbirine tekrar bağlandı

AA / İhsan Can - Politika

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, TBMM, Politika, Haberler

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