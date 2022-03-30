AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu yılın ilk yarısına kadar 3600 ek göstergeyle ilgili kanuni düzenleme çıkacak. Daha sonra EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak." dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Seçim Kanunu Teklifi görüşmelerinin dün Meclis Genel Kurulu'nda başladığını anımsatarak, görme engelli seçmenlere yönelik bir önergelerinin olacağını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup konuşmasına işaret eden Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çiftçilerimizle bir araya geldiği sohbette, gerçekten bütün insanlarımızın evinde bizzat erişebildiği, sütü kaynatarak yapmış olduğu yoğurtla ilgili, şifaya da vesile olacağına ilişkin yaklaşımını dillerine dolayanların hazin halini görmek söz konusu oldu." diye konuştu.

Akbaşoğlu, geceliği yüz bin lirayı bulan otel odalarında kalan ittifak ortağıyla ve milyonlarca lira yakıtlı deniz aracını makam aracı yapanların israfıyla ilgili en ufak bir şey söylemeyenlerin, herkesin erişebileceği şifa tarifine bel bağladığını, bunun, içinde bulundukları acziyetin nişanesi olarak tarihe geçeceğini belirtti.

Muhalefetin, çok samimi ortamda, herkesin bildiği bir konuyu diline dolayarak, siyaset üretmeye çalıştığını kaydeden Akbaşoğlu, bunun, yanlışlıklarının üzerinin örtülmesine ilişkin bir manipülasyon olduğunu ifade etti.

"O gün İttihat ve Terakki zihniyeti neyse bugünkü CHP zihniyeti de aynen odur"

Akşener'in grup toplantısında Tevfik Fikret'in bir şiirini okuduğunu, şairin bunu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ve onun iktidarına yazdığını anımsatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu, bugünkü CHP zihniyetine ve kendilerinin de müttefiki olduğu ittifak anlayışına dair bir şiirdir. Biraz tarih bilmesi, okuması, biraz edebiyattan anlaması durumunda böyle bir hataya düşmemiş olurdu. Bağlamından kopartarak meseleyi ortaya koyması da bu konuda bilgisizliğin alametifarikası olarak yansıyor. Bu şiir tam da size, sizin müttefiklerinize uyuyor Sayın Akşener. O gün İttihat ve Terakki zihniyeti neyse, bugünkü CHP zihniyeti de aynen odur. Siz de aynı yolun yolcususunuz."

Akbaşoğlu, Rusya ve Ukrayna liderlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafirperverliğinde İstanbul'da buluşmalarını arzu ettiklerini bildirdi. Akbaşoğlu, bir araya gelmenin, barışı temin etmenin, insanlığın gözyaşını dindirmenin önemine işaret etti.

"Hiç kimsenin endişesi olmasın"

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber iki toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu, milletvekillerimiz tarafından kanun teklifine dönüştürmek suretiyle Genel Kurulumuza gelecek. Bunun etki analiz çalışmalarının, ilgili bakanlıklarca muhatapları ile beraber müzakereler neticesinde şekillenmesi gerekiyor. Bu manada 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bütün bu çalışmalar neticelenecek.

3600 ek gösterge ile beraber sözleşmeli personelimizin durumu ondan sonra ele alınacak. Çalışma takvimimizde belirttiğimiz gibi ondan sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu konuda Çalışma Bakanlığımız titiz bir çalışma yürütmektedir."

Asgari ücret

Akbaşoğlu, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, şöyle karşılık verdi:

"Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak yılın ikinci yarısında, 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize biliyorsunuz bir maaş artışı söz konusu olacak. Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave, bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuzda memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenlemenin de çıkacağını buradan ifade etmek isterim. Her türlü mali düzenlemelere ilişkin hususlar gündemimizdedir."