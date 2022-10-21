AK teşkilatlar temel ilk yardım eğitimleri alıyor

Ak Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, anlamlı bir projeye daha imza atıyor.

Ak Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde verilen ilk dersle başlatılan projeyle teşkilat mensuplarına ilkyardım eğitimleri vermeye başladı. Türk Kızılay Bursa Şubesi ilkyardım eğitmenleri tarafından işlenen derslerle il ve ilçe sosyal politikalar başkanlığı mensuplarına temel ilkyardım eğitimleri verildi. Belirli periyotlarla sürdürülecek olan tüm teşkilat mensupları ile birlikte başvuru yapan vatandaşlara da eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi hedefleniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk, hedeflenen katılımcı sayılarına ulaşılması halinde projeyi ilçelere de yaymayı hedeflediklerini belirtti. Tüm Bursa teşkilatlarına istenmeyen acil durumlarda hayat kurtaran temel ilkyardım eğitimlerini vermek istediklerini ifade eden Kevser Öztürk, eğitimlere arzu eden vatandaşların da ücretsiz olarak katılabileceklerini ve bunun için yalnızca bağlı bulundukları mahallenin mahalle ya da ilçe teşkilatlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirtti. - BURSA