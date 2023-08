AK Partili Yılmaz: "Biz işimize bakıyoruz, onlar birbirleriyle uğraşa dursunlar"

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partileri arasında yaşanan sorunlara değinerek, "Yerel seçimlere az kaldı, yüzünüzü halkımıza dönün, az milletimizin yanında olun" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Uşak İl Başkanlığını ziyaretinde teşkilat mensupları ve partililerle bir araya geldi.

İllerde gerçekleştirdiği programlarında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirlere yapılan yatırımlar, geleceğe dönük çalışmalar, merkezi hükümetin ve yerel yönetimde yapılan çalışmaları yakinen görme fırsatı yakaladıklarını belirten Yusuf Ziya Yılmaz, " Ak Parti, halkın gönlüne dokunan, devletimizin istişare mekanizmasını her zaman ön planda tutan, her bir vatandaşın sıkıntısı hisseden, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' esasıyla yoğun ve titiz bir şekilde çalışan bir siyaset haline gelmiştir. Bu vesileyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yaptığı başarılı çalışmalar için huzurunuzda teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti'mizin kuruluşu, aziz milletimize ve tüm dünyaya ilan edildi. Çok şükür büyük bir aile olan AK Parti 22 yaşına ulaştı. Hepinizin bildiği gibi 24 Ağustos'ta ATO Congresium salonunda kuruluşumuzun 22 yaşına kutlama etkinleri var, hepiniz davetlisiniz inşallah. 24 Ağustos'ta Ankara'da şenliğimizde hep birlikte olacağız. Her zaman gönüllerimiz tek bir noktaya kitlendi. AK Partimiz, Türkiye'yi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, yavrularımıza daha güçlü bir ülke bırakmak amacıyla kurulduğu günden bu yana çok büyük mücadeleler verdi. Her türlü fitne fesatlara karşı halkımızın desteğiyle, dualarıyla Allah'a çok şükür partimiz ve partimizi kurucu heyeti dimdik ayakta durdu. Halkın içinden doğan AK Parti, aziz halkımızı bir parçası ve ta kendisidir. AK Parti, bu zamana kadar gönlünü ortaya koyan, insanların fedakarlıkları misyona davaya sahip çıkmaları halkımızın büyük desteğiyle ve başarısıyla bugünlere kadar geldi. 22 yılda Türkiye'de demokraside, ekonomide ve hizmette yatırımlar büyük atılımlar geçekleşti. Eserlerin varlığını Türkiye'nin nereden nereye geldiğini özetidir. Her 10 yılda bir nüfusu 10 milyon artan bir büyük ülke haline gelen Türkiye'miz, bunun en güzel örneği 1980'de Türkiye nüfusu 45 milyon, 1990'da 55 milyon, 2000'de 65 milyon ve bugün 2023'de 85 milyonu bulan büyük Türkiye'nin aşağı yukarı 20 yıl içerinde nüfusu 65 milyondan 85 milyona geldi. Türkiye'miz 2 tane Yunanistan, belki 2 tane Orta Avrupa ülkesi kadar daha büyüdü. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Son 22 yılda ülkemizin çok büyük kazanımları olduğunu elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve bunu da ispat ettik. Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye olarak hiçbir hadiseyi izlemedi. Her olaya ve uluslararası olaylarda dahil hepsine müdahil olduk, bölgesel olarak etkin bir siyasette her konuda etkisini gösteren Dünyanın mazlum ülkelerinde örnek olan bu coğrafyanın önemini de vurgulayan bir ülke haline geldik" dedi.

"Biz işimize bakıyoruz, onlar birbirleriyle uğraşa dursunlar"

AK Parti'nin her zaman halkın yaşadığı her bir sorunu yakinen takip ettiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayla birlikte olumsuz etkilerine, bizimde maruz kaldığımız ekonomik sorunu göz ardı etmiyoruz. Her türlü görüşleri ve talepleri bizzat dinliyoruz. Bizim görevimiz milletimizin sesine kulak tıkamak değil, çözüm bulmak. Yakın zamanda her bir sıkıntımızı çözecek çalışmalar doğrultusunda alacağımız önlemlerle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. 2023 seçimlerinde gerek belediyecilik hizmetleri olsun gerekse merkezi hükümetin yansıması olsun aşkla, şevkle yapılan hizmet anlayışı sandığa yansıması bir sonucu olmuştur. Bu gidişle çalışmalarımızı insan odaklı artırarak bu sene içinde devam ettireceğimize bir daha tekrarlamaya gerek yok diye düşünüyorum. AK Parti büyük bu misyonu üstlenmiş, büyük yükü omuzlamaktan çekinmemiştir ve çekinmeyecektir. Şimdi gün AK Parti'nin kucaklaşma, kardeşlik, birlik ve beraberlik, kalkınma istikrar anlayışının yolunda el ele verme günüdür. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Biz işimize bakıyoruz, onlar birbirleriyle uğraşa dursunlar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla bu hazırlıkları yaptık ve hazırız. Biz seçim stajımızı biraz önce söyledim 31 Mart 2019 seçimlerin yani 1 Nisan sabahı vermiştik. Muhalefetin geriden takip ettiği gibi yerel seçimleri de geriden takip ediyor. Belki unutmuş olabilirler başka işle meşguller. Buradan hatırlatma yapalım, bırakın birbirinize çelme takmayı ve koltuk yarışlarınızı. Yerel seçimlere az kaldı, yüzünüzü halkımıza dönün, az milletimizin yanında olun. İnsanımızın 31 Mart 2024'de günü size nasıl cevap vereceğini göreceksiniz."

"2024'te yeni bir başarı öyküsü yazacağız"

Yerel seçim çalışmalarına da değinen Yılmaz, "Yerel seçimler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda inanın kapsamlı bir çalışmayı da yürütüyoruz. İstanbul'umuz, Ankara'mız, İzmir'imiz, Antalya'mız az kaldı biraz daha sabredin. Sizlerin gönülden desteğiyle birlikteyiz. Burada beraber yürüyeceğiz inşallah. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği büyük bir tarihi destekleyip ülkemizde gönül bağını kuvvetlendirmek teşkilatımızın en önemli görevlerindendir. Tabii burada teşkilatlarımıza da çok büyük görev düştü. Nasıl 2023 Genel Seçimlerinde sıkı bir şekilde çalışıp milletimizin teveccühü ile büyük bir başarıya imza attıysak, 2024 Yerel Seçimleri için de gece gündüz demeden çalışarak, koşarak yeni bir destan yeni bir başarı öyküsünü hep birlikte Allah'ın izniyle yazacağız" ifadelerini kullandı. - UŞAK