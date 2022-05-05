AK Partili Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda konuştu: (2)

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünyada son 5 yılda gerçekleşen 10 büyük projeden 6'sını Türkiye'nin yaptığını belirtti.

Binali Yıldırım, Erzincan'da İl Müftülük Konferans Salonu'nda, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın verdiği mesajların önemli olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in bir taraftan memurların hak ve menfaatlerini savunurken diğer yandan vesayetlere, ülkenin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne karşı her türlü faaliyette bulunduğunu, memleketin asil evlatları olarak gereken tepkiyi koyup gereken cevabı verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Taraf olmak, 'tarafı olmayan bertaraf olur' diye bir laf vardır. Elbette hepimiz tarafız, neden yana tarafız, hak ve özgürlüklerde tarafız. Ay yıldızlı bayrağımıza, toprak bütünlüğümüze, aziz milletimize karşı bölücü yıkıcı faaliyetler olduğu zaman biz tarafız. Ay yıldızlı bayraktan tarafız. Türkiye Cumhuriyeti'nden yana tarafız. Bunun örneklerini gördük, 1990'lı yıllarda gördük. Daha öne gidelim, 1980 ihtilalinde, 1971 muhtırasında gördük. Biz görmedik ama büyüklerimizden duyduk, 1960 ihtilalini de gördük ve nihayet 20 yıllık iktidarımızda nelerle karşılaştık. 20 yılı tabiri caizse bir yandan vesayet odakları ile mücadele ederken, arta kalan zamanlarda da ülkenin yıllardan beri bekleyen biriken sorunlarını, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik."

"Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülke Türkiye'dir"

Yıldırım, 2000'li yılların başında çıkılan kutlu yürüyüşte milletle beraber olduklarını, bütün vesayet odaklarına karşı verdikleri mücadelede hep yanlarında milleti gördüklerini dile getirdi.

Sandığa 15 kez gidip 20 yıl içinde millet tarafından karnelerini ve beratlarını alarak bugünlere geldiklerini anlatan Yıldırım, "Bugün dünya krizden krize sürüklenmesine rağmen dünyanın son 5 yılda gerçekleşen 10 büyük projesinin 6'sını gerçekleştiren ülkenin adı Türkiye'dir. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülke Türkiye'dir. Dünyanın en uzun asma köprüsünü yapan 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadımıza hediye eden ülkenin adı Türkiye'dir. O ülkenin liderinin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte bunlar istikrarın sonucu." dedi.

Salgın nedeniyle son iki yılda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Yıldırım, "Son iki yıl bırakın Türkiye'yi dünyanın çivisi çıktı, düzeni bozuldu. Normal şartlar ortadan kayboldu. Üretim zinciri koptu, çalışma hayatı, sosyal hayat sekteye uğradı ve özellikle pandemi dolayısıyla ülkelerde iş gücü üretimden koptu. Hizmette sanal ortama yönelme başladı ve sağlık meselesi bir numaralı küresel sorun haline geldi." şeklinde konuştu.

"Aksakal müessesesi Türk dünyasında çok önemseniyor"

Yıldırım, Aksakallılar Heyeti'ni tanışmak için topladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İki gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık. Aksakallılar olarak ne yapabiliriz, Türk devletleri coğrafyasında nasıl devletlerimize ve yöneticilerimize faydalı oluruz diye eylem planı hazırladık ve sonra da Cumhurbaşkanımıza götürdük. Aksakalın asıl ifade ettiği şey bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye ve ülkenin meselelerine karşı yöneticilere gerekli bilgileri hiçbir beklenti ve hesap kitap olmadan anlatmak. O yüzden Aksakal müessesesi Türk dünyasında çok önemseniyor. Bu yapıyla birçok toplumsal ve sosyal olaylara hep çözüm üretilmiş, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulmuş. Amacımız Kafkaslar'da, Orta Asya'da 5 milyon kilometrekare olan bir coğrafyada, 170 milyon nüfusun yaşadığı ve 1,5 trilyon dolarlık yıllık hasılanın olduğu, 500 milyar doların üzerinde ihracatın döndüğü ülkelerde entegrasyon ve birliktelik oluşturmak."

Programa, Vali Mehmet Makas, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile davetliler katıldı.

(Bitti)