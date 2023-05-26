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AK Partili vekiller mazbatalarına kavuştu

AK Partili vekiller mazbatalarına kavuştu

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ardından seçilen AK Parti Aydın milletvekilleri, mazbatalarını aldı. Aydın AK Parti İl Teşkilatı'nda mazbata sevinci yaşandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ardından seçilen AK Parti Aydın milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

Aydın AK Parti İl Teşkilatı'nda mazbata sevinci yaşandı. Sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne gelen AK Parti Aydın milletvekillerini, partililer de yalnız bırakmadı. AK Parti'den 28. Dönem Aydın milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen mazbatalarını, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay'dan aldı.

Vekilleri tebrik eden AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ise "hayırlı olmasını" dileyerek "14 Mayıs seçimlerini tamamladık. Bugün mazbata törenimizle 3 kıymetli vekilimiz artık resmen görevlerine başladı diyebiliriz. İnşallah 28 Mayıs seçimleriyle birlikte yemin törenlerine de hep birlikte katılırız. Aydın'ımıza hayırlı olsun. Bize oy veren, vekillerimizin seçilmesine sağlayan seçmenimize, Aydınlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili 14 Mayıs AK Parti Aydın Politika Haberler

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