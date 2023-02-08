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AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı

Politika Haberleri

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Öçal, "Defol buradan, İngiliz uşağı" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti.

"DEFOL BURADAN"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Öçal, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada." ifadelerine yer verdi.

SAKİNLEŞTİREMEDİLER

O anlarda çevredekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar, milletvekilini sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

Osman Yurdakul:

Asıl siz gideceksiniz hazımsızlar, orası babanın evi değil yardım etmek için gelenlere müdahale edemezsin, depremden sonra neler yaptığınızı millet görüyor, anca şov yaparsınız,

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vatandaş rıza:

Vi istanbullular olarak memnunuz Ekrem başkandan ayrıca oradaki insanlara yardıma geldiler sizin yardıma ihtiyacınız yok keyfiniz yerinizde adamlar cocugum anam babam kaldı devlet nerede diye cıglık atıyor herkes sizin f fibi mutlu mesut değil

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Erkan :

Millet vekili şov yapmış Millet vekili aklıselim olmalı çözüm üretici olmalı vatandaşa yol göstermeli. Halk tarafından seçilmiş biri halk tarafından seçilen birine saldırıyor. Bu hareketlere hiç gerek yok.

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