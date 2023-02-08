AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Türkiye yaralarını onarmaya çalışırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu heyetle birlikte deprem bölgesine gitti.

"DEFOL BURADAN"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun üzerine yürüyen ve hakaretler yağdıran Öçal, "Gelmeyin, defol buradan. Defolun gidin. İngiliz uşağı. Şov yapma. Devlet burada." ifadelerine yer verdi.

SAKİNLEŞTİREMEDİLER

O anlarda çevredekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar, milletvekilini sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.