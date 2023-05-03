AK Partili Turan: HDP'nin aday çıkarmamasının izahı yok

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, HDP'nin terörle bağını kesmesini ve sivil siyasete geçmesini savunduklarını ancak HDP'nin sivil olmadığını, PKK'nın sözcüsü olduğunu gösterdiğini söyledi. Turan ayrıca, HDP'nin aday çıkarmamasının izahı yok dedi ve milletin 14 Mayıs akşamı HDP'ye dersini vereceğini ifade etti.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına ilişkin, "Geçen dönemde yüzde 10 oy almış partinin aday çıkarmamasının izahı yok. Hem 'masaya oturmayacağım' diyeceksiniz, hem de 'oyumuz Kemal Beye' diyeceksiniz. HDP ile Altılı Masa'nın bağını vatandaş görüyor. Milletimiz 14 Mayıs akşamı HDP'ye dersini verecek" dedi.

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde herkesle görüşeceklerine ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Turan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalma ihtimalini görmediklerini belirterek, "Ancak biz terörle bağı olmayan her partiyle, herkesle görüşürüz. Buradan, 'HDP ile görüşürüz' sonucu çıkarılmamalıdır, isteriz ki HDP de terör ile bağını kessin, Kandil'den kıblesini koparsın. Herkes biliyor ki HDP, PKK'nın sözcüsüdür" dedi.

Turan, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan'ın mutfak görüntülerine ilişkin de, "Beyaz gömlek giymekle beyaz olunmaz" dedi.