AK Partili Turan: 'Cuma günü Tarım Bakanımızla Çanakkale'deyiz'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi program için Çanakkale'ye geleceğini ifade ederek, "İlk günkü heyecanla, adaymışız gibi köy köy yine gezmeye gayret edeceğiz.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi program için Çanakkale'ye geleceğini ifade ederek, "İlk günkü heyecanla, adaymışız gibi köy köy yine gezmeye gayret edeceğiz. Cuma günü Tarım ve Orman Bakanımız Çanakkale'mizde olacak. Bakanımızla birlikte tarım sektörü temsilcilerimizle de bir araya geleceğiz. Çanakkale'nin tarımını masaya yatıracağız" dedi.

Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve beraberindeki teşkilat mensupları köy ziyaretleri kapsamında Dişbudak köyünü ziyaret etti. Ergin, köy kahvehanesinden görüntülü olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı aradı. Turan, tüm köylülerle tek tek selamlaştıktan sonra bir dizi program için Çanakkale'de olacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, "Yarın Ankara'dan Çanakkale'mize geleceğiz inşallah, ilk günkü heyecanla adaymışız gibi köy köy yine gezmeye, hemşehrilerimizle buluşmaya gayret edeceğiz. Cuma günü Tarım Bakanımız da Çanakkale'mizde olacak. Sayın Bakanımızla birlikte tarım sektörü temsilcilerimizle de bir araya geleceğiz. Çanakkale'nin tarımını masaya yatıracağız. Tarım Bakanımızın şehre gelmesi çok kıymetli. Merkezde sektör temsilcileriyle buluştuktan sonra, Biga'da iftar programında hemşehrilerimizle buluşacağız. Bakanımızdan sonra da programlarımız devam edecek, Cumartesi günü Bozcaada'da ilçe başkanlığımızın yeni binasının açılışını yapacağız, Pazar günü de Edirne'ye geçeceğiz. Biz Çanakkale'yi seviyoruz, Çanakkale'ye hizmet etmekten onur duyuyoruz. 8 sene hemşehrilerimizin ve muhtarlarımızın desteğiyle şehrimizde güzel işler yaptık" dedi. - ÇANAKKALE