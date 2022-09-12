AK Parti İl Başkanı Sürekli'den 9 Eylül'deki sözleri nedeniyle Tunç Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milli Mücadele ve 9 Eylül ruhunun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından siyasetin gölgesinde bırakıldığını belirtti.

Sürekli, yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamalarını kendi siyasi görüş ve ikbaliyle şekillendirdiğini savundu.

Soyer'in tartışma yaratan sözlerinin gaf, planlı, kurgulu, hedefi belli sözler olduğunu kaydeden Sürekli, "Nice 100 yıla damgasını vuracak söylemlere imza atarak hangi safta olduğunun da altını çizdi. Zafere barış, Osmanlı'ya düşman diyerek kutladığı 9 Eylül'ün anlam ve önemini genel siyaset anlayışına kurban etti. Katıldığı yayında, Yunanistan'la yaşanan gerilim sorulduğunda, belediye başkanı olduğunu hatırlayıp 'Bu devletin işi' diyen Soyer, Yunanistan krizi patlak verdiğinde de Atina Belediye Başkanı ile poz veriyordu. Bu meseleler, işine gelmediğinde devletin, gelirse kendisinin işi. Karar vermeli, bu ülkenin vatandaşı mı, siyasetçisi mi, belediye başkanı mı?" ifadelerini kullandı.

Sürekli, Soyer'in "Nutuk'tan ilham aldım" sözlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Aynı Atatürk değil midir 'İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.' diyen. 1930 yılında kendi el yazısıyla, bir milletin kuruluşu için gerekli şartları, yurt birliği, dil birliği, tarihi ve ahlakı karabet olarak sıralayan o değil midir?

Soyer tıpkı parası, bayrağı özel İzmir hayali gibi, 9 Eylül tarihini de sanki bu ülkenin bir parçası olmayan bir şehrin belediye başkanı gibi kutlamıştır. İzmir'i temsil eden bazı CHP'lilerin bu tablo karşısında, kahraman ecdadımızı hatırlatacağı adres, hiç de uzaklarında değildir."