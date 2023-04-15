AK Partili Saygılı'dan yerel yönetimler açıklaması Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin iradesiyle tekrar cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra 2024 Mahalli İdareler Seçiminde de İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda ilçeyi gönül...

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin iradesiyle tekrar cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra 2024 Mahalli İdareler Seçiminde de İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda ilçeyi gönül belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını söyledi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Saygılı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı 3. oturumuna katılarak 2022 faaliyet raporu görüşmelerini takip ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Saygılı, yerel siyasetçiler olarak öncelikli vazifelerinin İzmirli hemşerilere hizmet etmek, şehrin tamamında vatandaşların ihtiyaçlarını tesis etmek olduğunu, İzmir'in yararına olacak her işin destekçisi, faydasına olmayacak her girişimin de karşısında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisindeki AK Parti Grubunun çalışmalarında istişareye, ortak akla ve diyaloğa önem verdiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşerilerimiz bizlere 2019 Mahalli İdareler Seçiminde muhalefet olma görevini vermişlerdir. 4 yıldır gerek Büyükşehir Meclisinde gerek sahada üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yanlış, eksik ya da aksak giden bir çalışma varsa, İzmir'i ve İzmirlileri düşünerek bu yapılanların karşısında olup, doğru yolu göstericisi olmaya çaba sarf ediyoruz. 21 yıllık iktidarımızda hayata geçirdiğimiz reformlarla yerel yönetimlerin gücünü artırdık.

14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin iradesi ile tekrar cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra Allah'ın izni ile 2024 Mahalli İdareler Seçiminde başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzer çok sayıda ilçemizi AK Belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştırmış olacağız."