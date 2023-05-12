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AK Partili Şahin sözünü tuttu

AK Partili Şahin sözünü tuttu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve MKYK üyesi Cem Şahin, seçim çalışmaları sırasında verdiği akülü sandalye sözünü yerine getirerek ihtiyaç sahibine teslim etti.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve MKYK üyesi Cem Şahin, seçim çalışmaları sırasında verdiği akülü sandalye sözünü yerine getirerek ihtiyaç sahibine teslim etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Cem Şahin, Yenice ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Şirinköy Köyü'nü gezen Şahin, kendisiyle görüşen Niyazi Demir isimli vatandaşın yürümekte zorlanan eşi için verdiği akülü sandalye sözünü tuttu. Şahin köye getirdiği sandalyeyi Demir ailesine teslim etti.

Demir ailesi de Şahin'e teşekkürlerini iletti. - KARABÜK

Karabük Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cem Şahin AK Parti Karabük Politika Haberler

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