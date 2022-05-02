AK Partili Özhaseki, Kayseri'de bayram namazı sonrası konuştu Açıklaması

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cenabı Hak'tan önümüzdeki bayramların gerçekten ümmeti Muhammed'in gözyaşının silindiği bayramlar olmasını temenni ediyorum." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de tarihi Camii Kebir'de bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, bir ay oruç tutan ve dini gereklilikleri yerine getirmeye çalışan Müslümanlara bugün bir müjde olarak bayramın verildiğini söyledi.

Özhaseki, tüm kardeşlerinin, ümmeti Muhammed'in bayramını tebrik etti.

Nice bayramlara huzurla eriştirsin diye Cenabı Allah'a dua ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sıcak yuvamızda, evimizde, yurdumuzda hür bir şekilde ulaşmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Asıl bayramın gerçek bayram olabilmesi için de herkesin rahat ettiği, ümmeti Muhammed'in kandan, gözyaşından, belalardan uzak olduğu bir ortamın sağlandığı bir dönem olduğunu da biliyoruz. İnşallah Cenabı Hak önümüzdeki bayramları gerçek bayram eder diye dua ediyoruz. Bizler gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Dua ederek de Cenabı Hak'tan önümüzdeki bayramların gerçekten ümmeti Muhammed'in gözyaşının silindiği bayramlar olmasını temenni ediyorum. Tüm Kayserili hemşerilerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.