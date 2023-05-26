AK Partili Milletvekili Mustafa Demir, Fatih'te esnafı ziyaret etti

Demir: "Muhakkak sandığa gitmelerini söylüyoruz"

İSTANBUL - Fatih'te esnafı ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, vatandaşları rehavete kapılmadan 28 Mayıs'ta sandığa gitmeye davet etti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri çalışmalarına hız kazandırdı. İstanbul 2. Bölge Milletvekili Mustafa Demir, çalışmalarına Fatih ilçesinde devam etti. Malta Çarşı'sında esnafı ziyaret eden Demir, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Vatandaşları sandığa gitmeye davet etti.

"14 Mayıs öncesiyle mukayese edildiğinde alan daha rahatlamış"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "14 Mayıs'tan önce de alan çok iyiydi. Şişirme anketler milletin kafasını bulandırıyordu ama alanda insanlarla birebir yaptığımız çalışmalarda alanın çok iyi olduğunu, Cumhurbaşkanımızın şahsında büyük bir teveccüh olduğunu biliyorduk. Neticede birinci turu geçirdik. Şu anda alan 14 Mayıs öncesiyle mukayese edildiğinde daha rahatlamış. İnsanlar daha rahat kendini ifade edebiliyorlar" dedi.

"Muhakkak sandığa gitmelerini söylüyoruz"

İkinci tur için rehavete kapılmadan insanlarla görüştüklerini söyleyen Demir, "Birinci turu yok sayıyoruz. Yeni bir seçim. Bu seçimin önemini insanlarımızla paylaşıyoruz. Muhakkak sandığa gitmelerini söylüyoruz. Bir önceki seçimde sandığa gelmeyenler varsa onları da davet etmelerini istiyoruz. Ben sadece Fatih'i değil ikinci bölgenin 12 ilçesini dolaştım. Daha iyi görüyorum. İnsanlar ülkenin geleceğinden daha eminler. Son 1 buçuk günümüz var" diye konuştu.

"Bir önceki seçime göre artış olacağını görüyorum"

28 Mayıs'ta seçimlere katılımın daha yoğun olacağını ifade eden Demir, "Yurt dışı seçmenlerine baktığımızda katılımın arttığını görüyoruz. Ben bir önceki seçime göre artış olacağını görüyorum. Tartışmasız, amasız, fakatsız, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kimsenin kaybetmediği ama bizim zaferimizle sonuçlanan bir netice alacağız" şeklinde konuştu.

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