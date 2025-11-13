AK Partili meclis üyelerinden, 'otopark ücretleri' düzenlemesine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, AK Partili üyeler, otopark ücretlerine yapılan zam oranlarına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında Kültürpark'ta yapıldı.

Oturum, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Gündeme eklenen önergelerin görüşüldüğü toplantıda, bazı bölgelerdeki otopark alanlarında ücret düzenlemesi yapılması önerildi.

AK Partili meclis üyeleri, düzenlemenin özellikle Karabağlar ilçesinde otopark bedellerini yüksek oranda artırdığını belirterek karara tepki gösterdi.

Söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, otopark sorununun kentin asli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaş bedel ödedikten sonra hizmetten ücretsiz faydalanması gerekirken yeniden ücret ödüyor. Hiçbir yatırım yapmadan sıfır maliyetle yol kenarlarından gelir elde eden bir Büyükşehir Belediyesi var. Otopark sorununun baştan ele alınması gerekiyor. Rakamlar yasal olsa bile hakkaniyetli değil."

Fırat Eroğlu da Karabağlar ilçesinin kentsel dönüşüme en fazla ihtiyaç duyan yerlerden biri olduğunu ifade ederek otopark düzenlemesinin hakkaniyetli olmadığını aktardı.

CHP'li meclis üyesi Candaş Yeter de söz konusu ücretlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönetmeliğine göre belirlendiğini, meclisin yalnızca indirime gidebildiğini ve komisyon olarak uygulanabilecek en yüksek indirimi yaptıklarını söyledi.

Otopark ücretlerine ilişkin madde, oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Torbalı, Ödemiş, Bergama, Dikili, Kiraz, Bayındır, Selçuk, Kınık ve Beydağ ilçe belediyelerinin 2026 yılı bütçeleri oy birliğiyle onaylandı.