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AK Partili Makas: Biriz, beraberiz ve el eleyiz

Politika Haberleri

AK Partili Makas: Biriz, beraberiz ve el eleyiz

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki İl Teşkilatı, afet bölgesindeki vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki saha çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki İl Teşkilatı, afet bölgesindeki vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki saha çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Önceki hafta saha çalışmalarımıza başladığımız Hatay ilimizin Payas ilçesinde, bu hafta da köylerimizi, mahallelerimizi ve esnafımızı ziyaret edip depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaralarımızı birlikte saracak, bu afeti de birlikte atlatacağız" demiştik. Hatay'ımızın köyleri ve mahallerinde AK Parti Çanakkale Teşkilatı olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Bu çerçevede köylerde, çadır kentlerde ve ilçe merkezlerindeki depremzede vatandaşlarımıza yönelik ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bir süredir devam ettiğimiz saha çalışmalarıyla; Şehitler diyarı Çanakkale'mizden Ülkemizin diğer ucundaki Hatay'a teşkilatımızla birlikte gönül köprüleri inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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